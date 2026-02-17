C-LM desactiva el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PRICAM) en toda la Comunidad Autónoma

Inundaciones causadas por la crecida del río Bullaque en El Robledo (Ciudad Real). - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado a las 19.00 horas de este martes, el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), que se encontraba en fase de Emergencia, Situación Operativa 1, en toda la región.

La desactivación del Plan Especial se ha llevado a cabo tras la estabilización de los caudales de ríos y desembalses, y la resolución de los incidentes relevantes que han afectado especialmente a las provincias de Toledo y de Ciudad Real, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante estos 13 días la Dirección del Plan Especial por Inundaciones ha llevado a cabo la coordinación de los equipos de actuación, trasladando también información a los ayuntamientos y autoridades implicadas en la emergencia.

En este sentido, el seguimiento de las incidencias y la valoración de las previsiones y su evolución se ha materializado en las reuniones que el Comité Asesor del Pricam ha mantenido durante el período de activación del Plan, presididas en varias ocasiones por el presidente Emiliano García-Page y bajo la dirección, todas ellas, del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

En estas reuniones también han participado el resto de representantes del Comité Asesor, entre otros, representantes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura.

El Pricam fue activado en fase de Alerta, Situación Operativa 0, para toda la región el 5 de febrero, debido a las intensas lluvias que comenzaron a caer en varias provincias, y que podían afectar al incremento de los caudales de ríos, arroyos y barrancos en varias localidades.

Al día siguiente, el 6 de febrero, se activaba la fase de Emergencia --Situación Operativa1-- ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha para toda la región y el 11 de febrero se elevaba el Plan a Situación Operativa 2, ante la previsión desfavorable de la emergencia, que afectaba a toda la región, así como para poder realizar la solicitud de medios extraordinarios no adscritos al Plan, en este caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Ya el pasado domingo, día 15 de febrero, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (reunía al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y decidía rebajar el plan a Fase de Emergencia --Situación Operativa 1-- tras analizar la situación en las cinco provincias, donde la tónica general había sido la estabilización de los caudales de los ríos y de los desembalses.

Durante los 13 días de activación del Pricam se han registrado en el Servicio de Atención y Coordinación de Emergencias 1-1-2 un total de 423 incidentes, localizándose la mayor parte de ellos en las provincias de Toledo, con 191, y Ciudad Real, con 110. En el resto de la región, se han registrado un total de 57 incidencias en la provincia de Cuenca; 35 en la provincia de Albacete y 30 en la provincia de Guadalajara.

En relación a las carreteras, actualmente, hay seis carreteras de la red provincial, cinco en la provincia de Ciudad Real y una en Albacete, que se encuentran afectadas. En Ciudad Real, la CR-413 en Los Pozuelos; la CR-7221 en Piedrabuena y la CR-7225 en El Robledo; la CR-711 en Fernán Caballero, y la CR-4123; mientras que en Albacete se encuentra cortada la AB-206 en La Jorquera por desprendimiento de tierra.

ES-ALERT A POBLACIONES CERCANAS A LOS CAUCES AFECTADOS

Durante este periodo, la Dirección del Pricam ha enviado un total de 11 mensajes por el sistema ES-Alert, a municipios de las provincias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete, avisando del incremento de caudal en los ríos, debido a las lluvias y desembalses, y con consejos a la población.

El día 5 de febrero se envió el primer ES-Alert a los pueblos de la ribera del Alberche y Talavera de la Reina por la previsión de la subida del caudal. El día 7, el segundo aviso por el Sistema ES-Alert se realizó a los municipios de las proximidades del cauce del río Bullaque y Guadiana, y el tercero, a las zonas próximas al cauce del arroyo Zarzaleja, en Alberche del Caudillo, por el incremento de su caudal. El 8 de febrero se enviaba el cuarto ES-Alert a las zonas próximas del cauce del río Jarama, en Seseña.

El día 10 se enviaron cuatro ES-Alert, el primero a las zonas del Bullaque y Guadiana, por subida del caudal; el segundo a los municipios aguas abajo del embalse de Azután por un desembalse extraordinario; los otros dos, a los municipios de Guadalmez y de El Robledo, por incremento en el nivel de los ríos Guadalmez y Bullaque a su paso por dichas localidades; el día 11, se envió el noveno al municipio de Fernán Caballero, por la crecida del río Bañuelos; y el día 12, dos más, uno para Cuenca capital y sus alrededores, ante la crecida del río Júcar; y el otro a distintas localidades de la provincia de Albacete, ante los desembalses de La Fuensanta y Talave.

ACTIVACIÓN DE LA UME

Durante la activación de este Plan se ha realizado una intensa labor en el municipio de El Robledo, en la provincia de Ciudad Real, donde el Ejecutivo autonómico, a través de TRAGSA, ha aportado una excavadora, una retrocargadora, dos camiones, y así como una autobomba, dos retenes, una BIFOR, con 16 efectivos, junto con un agente medioambiental. En dicho municipio ha estado desplegada la UME, para la creación de barreras y diques de contención para evitar o minimizar las inundaciones. Tanto en esta localidad como en El Torno se ha estado realizando una especial vigilancia, así como en el resto del Valle del Bullaque.

Del mismo modo, la UME rescataba a dos personas en una zona anegada de la localidad de Fuente el Fresno, también en la provincia de Ciudad Real. En total son 72 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias los que han estado colaborando en todas las labores en esta provincia.

A estas localidades hay que sumar también la situación generada en Fernán Caballero y Guadalmez, en la provincia de Ciudad Real, por el aumento del nivel en los ríos Bañuelos y Guadiana.

En relación a la ciudad de Talavera de la Reina, se ha estado trabajando con medios de la Junta de Comunidades que ha aportado cuatro autobombas, cinco bombas auxiliares, tres bombas de lodo, ocho efectivos, y bomberos del Cepeis de Talavera, en las labores de achique de agua en la zona de Entretorres y calles aledañas.

Igualmente, la información dirigida de manera directa a la población afectada por las inundaciones se llevó a cabo a través de los mensajes lanzados desde la Dirección de la Emergencia, a través del sistema ES-Alert de la Red de Alerta Nacional (RAN).

Durante los 13 días de activación del Pricam estuvieron actuando efectivos de los cuerpos de Bomberos, personal de Infocam, mantenimiento de Obras Públicas, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Guets, Tragsa, Cruz Roja y voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil, así como técnicos de protección civil adscritos a la Dirección General de Protección Ciudadana. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha estado desplegado en varios municipios de la provincia de Ciudad Real. También, se movilizaron recursos externos a la Comunidad Autónoma, como fue el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por último, y a pesar de las incidencias habidas a lo largo de estos días, en ningún caso ha habido que lamentar daños personales, recomendándose, no obstante, mantener la prudencia en los márgenes de los ríos que se han visto afectados por las crecidas, dado que, algunos de ellos, continuarán en niveles elevados por los desembalses que se siguen realizando por las distintas Confederaciones para alcanzar los niveles de resguardo que garanticen la laminación de posibles avenidas y la seguridad de las infraestructuras y cauces aguas abajo.