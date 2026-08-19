C-LM desarrolla 22 proyectos en más de una decena de países afectados por conflictos armados o crisis alimentarias

Proyecto de cooperación en Gaza. - JCCM

TOLEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra el 19 de agosto, ha reivindicado su compromiso con la solidaridad internacional, que este año permitirá desarrollar 22 proyectos de acción humanitaria mediante una inversión conjunta de 502.390 euros.

Esta actuación, tal y como informa el Ejecutivo regional, es el resultado de la resolución de la convocatoria regional de Acción Humanitaria y Emergencia, dotada con 427.390 euros, cuya totalidad del crédito ha sido adjudicada para financiar 15 proyectos, a los que se suman otros siete impulsados a través del convenio de colaboración suscrito con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con una aportación adicional de 75.000 euros desde Castilla-La Mancha.

Los proyectos financiados a través de la convocatoria de Ayuda Humanitaria permitirán intervenir en 11 países de África, Oriente Próximo y América Latina, entre ellos Palestina, República Democrática del Congo, Malí, Níger, Uganda, Mozambique, Kenia, Senegal, El Salvador, Argelia y Colombia, donde organizaciones especializadas desarrollarán actuaciones relacionadas con la seguridad alimentaria, la atención sanitaria, la nutrición infantil, la protección de la población refugiada y desplazada, el acceso a bienes esenciales, la recuperación de medios de vida y la atención a la infancia y a las personas especialmente vulnerables.

De acuerdo con la información aportada por las entidades beneficiarias y sus estimaciones, estas actuaciones podrían alcanzar a más de 162.000 personas, alrededor de 83.000 de ellas mujeres y niñas.

Según el Gobierno castellanomanchego, la convocatoria ha vuelto a despertar un elevado interés entre las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. En total se presentaron 22 solicitudes, por un importe superior a 657.000 euros, lo que permitió financiar los 15 proyectos hasta agotar completamente el crédito disponible.

Además, a través de la aportación a la AECID, Castilla-La Mancha colaborará en proyectos que se desarrollarán en Venezuela tras la catástrofe del terremoto y en Líbano, territorio afectado por conflictos armados que provocan el desplazamiento de personas.

La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, ha destacado que "la ayuda humanitaria representa la respuesta más inmediata de la cooperación cuando la vida, la dignidad y los derechos de las personas se encuentran gravemente amenazados".

"Castilla-La Mancha mantiene una política de cooperación útil, estable y comprometida, capaz de actuar allí donde las emergencias humanitarias requieren una respuesta rápida y coordinada", ha destacado.

"La cooperación internacional no entiende de fronteras cuando hablamos de proteger la vida y la dignidad de las personas. Castilla-La Mancha seguirá respondiendo, junto a las organizaciones humanitarias y las instituciones especializadas, allí donde millones de personas continúan sufriendo las consecuencias de la guerra, el hambre, los desplazamientos forzosos o las catástrofes naturales".

En este contexto, Martín ha querido reconocer también el trabajo que desarrollan las organizaciones humanitarias y los profesionales que intervienen sobre el terreno, precisamente en una jornada dedicada internacionalmente a visibilizar su labor y a reivindicar la protección de quienes prestan asistencia a las poblaciones afectadas por las crisis.