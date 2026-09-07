C-LM destina 1,3 millones de euros a la construcción del nuevo CRA 'Tierras de Viriato' de Cardiel de los Montes

Inicio de las obras para la construcción de la nueva sección del CRA 'Tierras de Viriato' en Cardiel de los Montes (Toledo). - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha confirmado este lunes el inicio de las obras para la construcción de la nueva sección del CRA 'Tierras de Viriato' en Cardiel de los Montes (Toledo).

Los trabajos comenzaron el pasado 20 de agosto, tras el acta positiva de comprobación de replanteo, y cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. La actuación está prevista que sea cofinanciada a través del Programa Operativo Feder.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha colocado la primera piedra del nuevo centro, en un acto en que también han estado presentes el delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el delegado de la Junta de la comarca de Talavera de la Reina, David Gómez; el delegado de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez; entre otros.

En su intervención, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha señalado que el nuevo centro se levantará sobre una parcela rectangular cedida por el Ayuntamiento, situada en el extremo del casco urbano de Cardiel de los Montes, ha informado la Junta en un comunicado.

El proyecto contempla un edificio compacto, diseñado para favorecer la funcionalidad y la conexión entre los espacios docentes y comunes.

El acceso principal dará paso a un distribuidor central, junto al que se situarán los espacios destinados al profesorado y las aulas de pequeño grupo. Además, el centro contará con un espacio central de usos múltiples, con iluminación cenital, conectado directamente con una biblioteca dotada de tabiques móviles para permitir diferentes configuraciones.

En la parte posterior se ubicarán las tres aulas principales, dos de Educación Infantil y una de Educación Primaria, mientras que las fachadas orientadas al sur y al este dispondrán de protecciones solares para mejorar el confort térmico y lumínico.

El proyecto incorpora también un porche cubierto conectado con el patio y espacios exteriores diferenciados para Infantil y Primaria, garantizando la separación funcional entre ambos grupos. Además, contiene también dependencias como tutoría, secretaría, sala de profesores y espacios auxiliares, configurando un centro adaptado a las necesidades educativas del municipio.