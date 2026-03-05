C-LM destina 1,7 millones para que los municipios de más de 5.000 habitantes puedan digitalizar sus puntos limpios

Archivo - Punto Limpio. - AYTO MANZANARES - Archivo

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 1,7 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation UE, "para que los municipios de más de 5.000 habitantes puedan digitalizar sus puntos limpios".

Así lo ha afirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, al detallar que, desde este jueves, día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y hasta el 31 de marzo, es cuando deben "adherirse al convenio tipo de colaboración que les permitirá incorporar en sus instalaciones nuevos sistemas de control y trazabilidad de residuos".

Al respecto, Gómez ha señalado que gracias a este Convenio el Ejecutivo autonómico va a facilitar a los municipios solicitantes licencias de software, una aplicación web de gestión, una aplicación móvil para los operarios, y smartphones industriales e impresoras portátiles para el etiquetado de RAEE, ha informado la Junta en un comunicado.

Sobre los objetivos, la consejera ha explicado que buscan aumentar el acceso de los usuario, registrar de forma rápida y automática las entradas y salidas de residuos garantizando su trazabilidad, establecer límites de aportación por usuarios, emitir albaranes de recogida y registrar observaciones, incluidos datos y fotografías, generando estadísticas e informes en distintos formatos, y sincronizar la información en tiempo real con los sistemas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con plataformas estatales como eSIR y eRAEE.