C-LM destina 650.000 euros a la Iglesia para la conservación y restauración de siete bienes históricos y artísticos - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una subvención directa de 650.000 euros a la Iglesia católica para la conservación y restauración de siete bienes del patrimonio histórico y artístico de la región. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha explicado que esta aportación supone un incremento de 150.000 euros respecto al año pasado y permitirá continuar con la protección de algunos de los edificios y elementos artísticos más emblemáticos de los municipios castellanomanchegos.

Padilla ha defendido el interés público de estas intervenciones por el valor cultural de los bienes sobre los que se actúa. "Buena parte de la historia de nuestros pueblos y ciudades está escrita en sus iglesias, en sus conventos", ha señalado, para recordar que en ellos "se conservan pinturas y retablos que han llegado hasta nosotros después de muchos siglos".

Y, ha destacado que, especialmente en los municipios más pequeños, estos inmuebles representan "uno de sus principales atractivos turísticos", de manera que la financiación responde al "interés público de conservar y proteger una parte importante de la riqueza cultural de Castilla-La Mancha".

ACTUACIONES EN CUATRO PROVINCIAS

La subvención permitirá financiar siete intervenciones en las provincias de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, que abarcan desde la recuperación de pinturas murales y retablos hasta trabajos en cubiertas, fachadas y elementos estructurales.

En la provincia de Albacete, se destinarán 150.000 euros a una segunda fase de restauración de los elementos arquitectónicos de la cabecera de un templo y de las pinturas murales de su ábside.

La provincia de Cuenca concentra cuatro actuaciones, con una financiación conjunta de 200.000 euros. La de mayor cuantía corresponde a la segunda fase de rehabilitación de la iglesia de Santa María Magdalena, en Poyatos, que contará con algo más de 103.000 euros.

Asimismo, se destinarán cerca de 23.000 euros a la rehabilitación y consolidación de las bóvedas de la zona norte de la girola de la Catedral de Cuenca; algo más de 24.000 euros a la redacción del proyecto de ejecución de la cuarta fase de las cubiertas del Monasterio de Uclés; y 50.000 euros a la restauración del retablo mayor de la iglesia de Santiago Apóstol, en Cañete.

En Guadalajara, la aportación será de 150.000 euros para rehabilitar las cubiertas de la iglesia de San Lorenzo Mártir, en Bustares. "Se trata de una intervención necesaria para preservar el edificio y evitar que avance su deterioro", ha señalado Padilla.

Por último, en Toledo, se invertirán otros 150.000 euros en la rehabilitación y restauración de la fachada de la iglesia de San Ildefonso, conocida como la iglesia de los Jesuitas, uno de los edificios más reconocibles del patrimonio monumental de la ciudad.

La consejera portavoz ha explicado que estas actuaciones se articulan a través de la Comisión Mixta, que se reúne anualmente desde 2021 y tiene entre sus funciones formular propuestas de actuación sobre bienes pertenecientes a la Iglesia católica y establecer las prioridades de intervención. "Trabajamos mano a mano con la Iglesia católica y con los ayuntamientos para cuidar juntos de nuestro legado", ha afirmado Padilla.

CESIONES A AYUNTAMIENTOS

En otro orden de asuntos, la portavoz ha anunciado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la cesión gratuita de dos inmuebles a los ayuntamientos de Consuegra (Toledo) y Porzuna (Ciudad Real) para destinarlos a instalaciones deportivas y a un espacio municipal de usos múltiples, respectivamente.

Padilla ha explicado que estos acuerdos permiten poner el patrimonio público al servicio de los municipios y de sus vecinos y vecinas, al facilitar espacios para la práctica deportiva, la prestación de servicios y el desarrollo de actividades sociales y culturales.

En Consuegra, el Ejecutivo autonómico ha acordado la cesión de un inmueble de 29.189 metros cuadrados situado en la carretera de Urda, donde se encuentran unas instalaciones deportivas.

El acuerdo atiende la solicitud presentada por el Ayuntamiento en abril de 2025. El Consistorio ha acreditado que dispone de los medios y recursos necesarios para mantener el destino deportivo de estas instalaciones, tal y como ha detallado la portavoz.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita al Ayuntamiento de Porzuna del inmueble que ocupa el antiguo silo de almacenamiento de cereales, ubicado en la carretera de los Cortijos.

El objetivo es convertirlo en un espacio municipal de usos múltiples que permita atender distintas necesidades de la localidad. Entre los usos previstos figuran el almacenamiento y la logística de los servicios municipales, así como la celebración de actividades culturales, educativas y formativas.

También se contempla habilitar instalaciones para asociaciones y colectivos sociales del municipio y espacios para impulsar el emprendimiento, la innovación y las actividades vinculadas al desarrollo local y turístico.

El Ayuntamiento ya utilizaba este inmueble mediante una cesión de uso acordada en 2014. La cesión gratuita aprobada ahora queda vinculada al cumplimiento de los fines previstos y al compromiso municipal de asumir su gestión, conservación y mantenimiento.