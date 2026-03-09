C-LM ha destinado 3 millones al arreglo de más de 270 kilómetros de caminos rurales afectados por la dana

El vicepresidente primero ha visitado los trabajos de uno de estos caminos, en Talayuelas. - JCCM

CUENCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de tres millones de euros en los trabajos de arreglo de más de 270 kilómetros de caminos rurales que fueron afectados por la dana de octubre del 2024 en varios puntos de la Comunidad Autónoma.

El vicepresidnete primero, José Luis Martínez Guijarro, ha visitado uno de estos caminos, en el término municipal de Talayuelas (Cuenca), para ver el resultado de los trabajos junto a la alcaldesa del municipio, Enma Cano; la delegada de la Junta en Cuenca, Marían López; y el delegado del Reto Demográfico en Cuenca, Virgilio Antón.

Allí ha destacado que estos caminos, son esenciales para la actividad económica de los pueblos, ya que son una vía de uso diario de agricultores y ganaderos para poder trabajar y acceder a sus explotaciones.

En el caso de la provincia de Cuenca, se ha actuado en un total de 120 caminos de 16 localidades que sufrieron los mayores daños por el paso de la DANA. Es el caso de Alcalá de la Vega, Algarra, Aliaguilla, Boniches, Campillo Paravientos, Casas de Garcimolina, Fuentelespino de Moya, Garaballa, Graja de Campalbo, Henarejos, Laguna del Marquesado, Landete, Moya, Narboneta, Salinas del Manzano, Salvacañete, Santa Cruz de Moya y Talayuelas.

Al respecto, Martínez Guijarro ha lamentado que las ayudas del Gobierno de España no sean del 100% para estos pequeños municipios, dejando sin capacidad de poder hacer actuaciones a los ayuntamientos de esta zona que cuentan con pocos recursos. Ante esta situación, ha dicho, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha actuado en los puntos estructurales con daños más graves para facilitar el paso de los agricultores.

Por su parte, la alcaldesa de Talayuelas, Enma Cano, se ha mostrado agradecida por la celeridad con la que el Ejecutivo regional ha ejecutado estas obras que en el caso de este municipio han llevado al arreglo de 32,6 km por importe de cerca de150.000 euros.