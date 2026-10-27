C-LM distingue la labor de creadores y colectivos artísticos en la entrega de sus Medallas al Mérito Cultural

Entrega de las Medallas al Mérito Cultural 2025 en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Palenque de Talavera de la Reina ha sido este martes el escenario de la gala de entrega de las Medallas al Mérito Cultural 2025 de Castilla-La Mancha, un evento destinado al reconocimiento de la labor de profesionales, entidades y colectivos que preservan el patrimonio, estimulan la creación artística y acercan la cultura a la población.

La ceremonia ha contado con la participación del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, entre otras figuras del ámbito institucional y cultural de la región.

Durante su intervención en el acto, Emiliano García-Page ha expresado su profundo agradecimiento a los galardonados, recordando las palabras de Antonio Machado para señalar que "en cuestiones de saber y de cultura se pierde lo que se guarda, lo que no queremos mostrar, y solo se gana aquello que se da".

García-Page ha reivindicado el valor de la creación humana ante el avance inminente de la inteligencia artificial y la robótica, afirmando que el arte continuará siendo "un refugio de humanidad".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que "la cultura es un derecho" que debe ejercerse y gestionarse en plena libertad.

Por otra parte, el mandatario regional ha subrayado el papel de la industria cultural, apuntando que "da empleo, lo genera y genera movimiento económico". El presidente castellanomanchego ha concluido apuntando a la responsabilidad de las administraciones de procurar en la difusión de la cultura.

"Tenemos una especial obligación quienes tenemos responsabilidad pública de que la cultura sea lo más accesible, en ese sentido quería decir, lo más democrática posible", ha argumentado García-Page.

De su lado, el alcalde ha reivindicado el peso cultural de Talavera, a través de elementos como la cerámica, "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco", o eventos culturales como los recientemente celebrados Premios Pávez.

Gregorio ha definido la cultura como "la herramienta que hace que podamos conocer nuestras raíces, aprender de nuestro pasado y encarar el futuro con amplitud de miras".

El regidor ha tenido unas palabras de felicitación especialmente dedicadas a Lucía Quintas, creadora de la escuela de baile Adae Alma de Talavera de la Reina, receptora de la medalla en la artes escénicas, por su labor inclusiva.

Gregorio ha concluido afirmando que "defender la cultura es defender lo que nos hace únicos: nuestra libertad, nuestra imaginación, nuestras posibilidades de crear algo único".

UNA DÉCADA DE RECONOCIMIENTOS

En cuanto a Amador Pastor, el consejero ha recordado que estos reconocimientos nacieron hace poco menos de una década para "tejer una red que soporta la cultura de Castilla-La Mancha".

Pastor ha elogiado que la gala contase con la danza como hilo conductor porque "la cultura está en permanente movimiento", respondiendo a la necesidad humana de expresarse y compartir emociones.

Tras destacar que las distintas disciplinas artísticas ayudan a "hacernos reflexionar, hacernos preguntas, educarnos, ser cada vez más críticos", el consejero ha reclamado que este dinamismo no se detenga ni sufra interferencias, enfatizando que "la cultura es entendida siempre como bandera de libertad; confiemos y dejemos hacer a los artistas en libertad".

A continuación, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha remarcado que la ceremonia se celebra "en un lugar donde en tiempos de cancelación no hay censuras, donde hay respeto y pluralidad".

Bellido ha advertido categóricamente que "la cultura, cuando no es libre, no es cultura, es otra cosa", resaltando que las diversas expresiones artísticas ayudan a "mejorar en convivencia" y a hacer "una vida más libre y también más rica".

Para ilustrar el valor transformador del intercambio de ideas, el presidente parlamentario ha recurrido a una cita de George Bernard Shaw, recordando que "si yo te doy una idea y tú me das una idea, los dos tenemos dos ideas".

LOS PREMIADOS REIVINDICAN LA CULTURA COMO "ENGRANAJE COLECTIVO"

Al margen de las figuras institucionales, la actriz, dramaturga y gestora cultural Teresa Ases, reconocida con la mención especial de esta edición de las Medallas al Mérito Cultural por su labor en 'Somos Vértice', ha tomado la palabra para hablar en nombre de todos los premiados, reivindicando que "la cultura es un engranaje colectivo".

"Ninguna de nuestras trayectorias se construiría en soledad", ha subrayado en este sentido, subrayando la relación de ida y vuelta entre instituciones, creadores y ciudadanía.

Asimismo, ha defendido que el mayor valor de la labor cultural es dejar una herencia fructífera que sirva como memoria viva y horizonte de futuro para las siguientes generaciones. "La cultura no solo es una memoria del territorio, sino que es un porvenir", ha afirmado Ases.

A lo largo de la ceremonia se han ido entregando los distintos reconocimiento en sus respectivas categorías. La Mención Especial ha recaído en Teresa Ases y Carlos Iglesias, de 'Somos Vértice' y 'Alumbra Rural', por su labor en favor del arte contemporáneo y el desarrollo rural, mientras que la Medalla a la Cultura Joven ha reconocido a la polifacética artista Clara Serrano Esteban.

En la conservación del patrimonio se ha distinguido a las pinturas murales de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cardenete en la modalidad material, al Grupo Folclórico La Abuela Santa Ana en la inmaterial y al Instituto de Estudios Albacetenses 'Don Juan Manuel' en la categoría de investigación.

Las artes plásticas y digitales han premiado respectivamente las intervenciones urbanas de Daniel Ferrer y Beatriz Clemente en Torrijos y la obra visual de Kike Aspano.

En las artes escénicas se ha galardonado a la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro de Azuqueca de Henares y a la escuela de baile Adae Alma de Talavera de la Reina, acompañadas en el ámbito audiovisual por el cineasta Hugo de la Riva y en el musical por la trayectoria formativa de la Joven Orquesta de Cuenca.

El palmarés se ha completado con la distinción al poeta Antonio Rubio Herrero en creación literaria, a los clubes de lectura de la Biblioteca Pública de Guadalajara en fomento de la lectura, a la dibujante Irene Márquez Condés en cómic, a la empresa Chemo Liconsa en mecenazgo, al equipo de atención hospitalaria de Guadalajara y su revista digital 'La Pecera' en proyectos inclusivos y, a título póstumo, al pintor y grabador José García Ortega en la categoría de cultura y memoria.