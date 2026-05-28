C-LM empezará este viernes el procedimiento para presentar sus presupuestos para 2027 "en tiempo y forma"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, interviene en el Debate del Estado de la Región. - DAVID ESTEBAN - Archivo

TOLEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno autonómico comenzará este viernes a poner en marcha el procedimiento para "presentar en tiempo y forma" el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027.

Así lo ha avanzado García-Page este jueves durante el acto de firma del protocolo de colaboración entre la Junta y las entidades financieras en el desarrollo del Programa Joven de ayudas a la financiación para la adquisición de vivienda.

El presidente autonómico ha asegurado que el proceso para comenzar a redactar el presupuesto regional para 2027 se iniciará "mañana mismo", algo que ha considerado que debería ser "rutinario".

Sin embargo, ha lamentado que en el momento político actual del país, un hecho como este "hoy es noticia porque es bastante excepcional".