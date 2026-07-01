C-LM entrega sus Premios a la Excelencia y la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos de Calidad

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, entrega los XV Premios a la Excelencia y Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos en Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho entrega este miércoles de sus XV Premios a la Excelencia y la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos de Castilla-La Mancha.

Durante el acto institucional, celebrado en Toledo y encabezado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Antonio Ruiz Molina, se ha reconocido el esfuerzo y la implicación de los profesionales que trabajan en las distintas administraciones públicas para modernizar la gestión pública y mejorar los servicios que reciben los ciudadanos, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Con estos premios, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital distingue la labor de aquellos servicios y unidades de la Administración que trabajan en modelos de innovación y proponen formas ágiles de relacionarse con la ciudadanía. De las 27 candidaturas presentadas en las tres categorías, se han concedido 14 reconocimientos.

En la modalidad de 'Excelencia de los Servicios Públicos', el galardón ha recaído en el Servicio de Farmacia de Atención Primaria de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo, por el proyecto denominado "Acercando la farmacia de Atención Primaria al ciudadano: Implantación de un modelo de calidad ISO 9001:2015 en un Servicio de Farmacia de Atención Primaria".

En la categoría de 'Mejores prácticas de Gestión Interna', con trece candidaturas, el premio lo ha obtenido el Servicio Académico de Formación Profesional de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por el proyecto denominado "Nuevo Sistema Académico de Formación Profesional".

Y, finalmente, en la modalidad de 'Mejores prácticas en los servicios públicos prestados a la ciudadanía', con un total de trece candidaturas, el premio ha ido a parar a la Dirección General de Salud Digital de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, por el proyecto denominado "Mi Salud Digital".

Al acto también ha acudido el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; la secretaria general de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Macarena Sáiz; el director gerente de la Agencia de Transformación Digital, Juan Ángel Morejudo; los directores generales de Digitalización e Inteligencia Artificial, Juan Pedro de Ruz; de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, Lola Higuera; de Salud Digital, Cayetano Fuentes; de Protección Ciudadana, Emilio Puig; de Función Pública, José Narváez; de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor; y los delegados provinciales de la Consejería de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo, Ramón Pérez, Sonsoles Rico, Inmaculada Jiménez y Maria Castaño; entre otras autoridades del Ejecutivo autonómico, de la UCLM y representantes públicos.

UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL, PERSONALIZADA Y ACCESIBLE

Ruiz Molina ha reivindicado que Castilla-La Mancha sigue avanzando para consolidar un Administración más ágil, personalizada y accesible a la ciudadanía, mediante la simplificación de procedimientos, la digitalización de los servicios públicos y la formación continua de sus profesionales.

Durante su intervención, el consejero ha repasado algunas de esas principales actuaciones que está desarrollando el Ejecutivo autonómico para avanzar hacia una Administración "más ágil, personalizada y accesible a la ciudadanía". En este sentido, ha recordado que hace prácticamente un año entró en vigor la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, una norma concebida para reducir cargas burocráticas o eliminar trámites innecesarios.

Además, ha anunciado que el Gobierno regional se encuentra ultimando el denominado 'Espacio Ciudadano', una nueva herramienta digital que permitirá a "cada persona disponer de una carpeta personalizada desde la que acceder de forma sencilla a sus trámites, expedientes y servicios públicos". Con un valor añadido, como ha dicho, que la administración sea "proactiva" a la hora de atender las necesidades, "adelantarnos a las mismas".

Ruiz Molina también ha señalado que la transformación digital de la Administración regional contempla la incorporación de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial en determinados procedimientos administrativos, así como la progresiva digitalización de los puestos de trabajo para "facilitar la labor diaria del personal empleado público".

FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

El consejero ha destacado, igualmente, la importancia de la formación para afrontar con garantías los procesos de modernización y transformación digital de las administraciones públicas. Por ello, ha recordado que la Escuela de Administración Regional oferta este año más de 440 acciones formativas y más de 14.000 plazas destinadas al personal de la Junta de Comunidades en materias relacionadas con la "competencia digital, la administración electrónica, la transparencia, la participación ciudadana y la protección de datos".

Junto a ello, ha valorado el esfuerzo realizado por el Gobierno regional para "consolidar el empleo público". Desde 2016, la Junta ha aprobado 34.500 plazas a través de las distintas ofertas de empleo público y prevé aprobar durante el último trimestre del año la correspondiente a 2026, con el objetivo de superar las 40.000 plazas acumuladas al finalizar 2027.

UN TOTAL DE 27 PROYECTOS PRESENTADOS

En el desarrollo de su intervención, Ruiz Molina ha felicitado a las 14 candidaturas galardonadas en esta edición y ha trasladado el reconocimiento del Ejecutivo autonómico al conjunto de los 27 proyectos presentados, en los que han participado 220 empleados y empleadas públicas procedentes de la Administración regional, local y la Universidad.

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha subrayado que todas las iniciativas comparten un objetivo común, que es impulsar actuaciones que permitan mejorar calidad de los servicios públicos en ámbitos desde la educación, la sanidad, los servicios sociales, pilares del Estado del Bienestar; hasta los relacionados con la administración digital, la gestión tributaria o la lucha contra la violencia de género.

Asimismo, ha puesto en valor la trayectoria de estos premios, que desde que se recuperaron en 2015 han contado con la participación de más de 2.300 empleados y empleadas públicos, con un denominador común que refleja el compromiso de los profesionales del sector público por mejorar el trabajo que realizan. En definitiva, "aumentar la excelencia en los servicios públicos que prestamos, con la sola intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que son para los que trabajamos".

LA ADMINISTRACIÓN ES LA EMPRESA MÁS IMPORTANTE

En este contexto, Ruiz Molina ha valorado la importancia de la Administración en el ámbito regional, que por el número de trabajadores y por la actividad desarrollada, "somos la empresa más importante que tenemos", y por ello todo lo que se hace "repercute no sólo en el peso económico, sino también en la trascendencia de los servicios públicos que prestamos, que van dirigidos a favorecer la igualdad de oportunidades y a la redistribución de la renta". Una labor "clave porque garantiza el progreso y el bienestar de la región".

Y ha concluido agradeciendo la dedicación y vocación de servicio del conjunto de los empleados y empleadas públicas de la comunidad, destacando que su trabajo diario constituye una pieza fundamental para seguir impulsando el progreso económico y social de la región y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Porque hay que ser conscientes de que "unos servicios públicos fuertes son sinónimo de una sociedad más cohesionada y justa".