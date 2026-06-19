C-LM espera lanzar en otoño la primera convocatoria para que 12 empresas del sector aeroespacial se instalen en Albacete

Presentación del Programa ESA BIC Castilla-La Mancha, una red de viveros y centros de incubación impulsada por la Agencia Espacial Europea (ESA). - PIEDAD LOPEZ/JCCM

ALBACETE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha confía en que, antes de que acabe el verano, tener la orden de bases para lanzar en otoño la primera convocatoria de oferta para que hasta 12 empresas del sector aeroespacial se instalen en Albacete.

Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la presentación del Programa ESA BIC Castilla-La Mancha, una red de viveros y centros de incubación impulsada por la Agencia Espacial Europea (ESA), que apoyará a emprendedores y start-ups para transformar sus ideas relacionadas con el sector aeroespacial en empresas viables.

Acompañado del director de la Agencia Espacial Española y Presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea, Juan Carlos Cortés, el presidente regional, Emiliano García-Page, el rector de la UCLM, Julián Garde, y el alcalde, Manuel Serrano, el consejero se ha mostrado convencido de que estas empresas, además de generar actividad económica, van a generar conocimiento y van a ser tracción de otros proyectos.

Ha recordado que el pasado 29 de abril el Gobierno regional firmó su adhesión al proyecto ESA BIC, que contará con una financiación de más de un millón de euros, de los cuales el Ejecutivo autonómico aporta más de 557.000.

Y es que, a juicio del titular regional de Educación, en Castilla-La Mancha se dan los mimbres para que venga este proyecto, pues a la fortaleza del Parque Científico-Tecnológico, se suma el talento que la región egresa desde su Universidad regional.

"C-LM ENTRA EN EL ESPACIO POR LA PUERTA GRANDE"

Mientras, el director de la Agencia Espacial Española y Presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea ha asegurado que Castilla-La Mancha "entra en el espacio por la puerta grande", pues ha precisado que un BIC "no lo tiene cualquiera, sino quien puede".

Para ilustrar la magnitud de la familia de incubación, ha dicho que los incubadores están presentes en 20 países, con 36 centros, tras la adhesión de Albacete, con una movilización de 320 millones de euros al año, con una creación cercana a los 1.500 empleos y una inversión que supera los 1.600 millones de euros privados y genera alrededor de 800 patentes.

"Es un elemento troncal para la innovación, para el futuro y para transformar el sector espacial", ha defendido Cortés, que ha vaticinado que de aquí a unos años no se conocerá el sector espacial de Castilla-La Mancha "porque va a eclosionar".

"Este BIC va a permitir que el estudiantado de la región que quiera desarrollar su proyecto dentro de este marco, se convierta en incubador. En la actualidad, el 50% de los incubados son estudiantes que están desarrollando su proyecto de empresa basado en su tesis doctoral", ha explicado

"Los ocho incubadores que, ahora mismo, están operativos han incubado 136 empresas, con una tasa de supervivencia que se acerca al 90%, cosa inusual. Es fundamental entender que este incubador va a transformar, va a catalizar el desarrollo del sector, cambiando el modelo con respecto a la situación actual".

Dicho esto, y tras poner el foco en la necesidad de maximizar el valor de la inversión institucional realizada, se ha mostrado convencido de que Castilla-La Mancha, tiene una posición de partida muy importante.

"Este incubador va a suponer un catalizador para el futuro, porque va a transformar el panorama espacial en Castilla-La Mancha".

GARDE REIVINDICA EL PAPEL DE LOS EGRESADOS

Tras asegurar que este Programa ESA BIC es "un gran logro" para Albacete y para la región, el rector ha reivindicado el papel que los egresados de la universidad regional van a tener en esta incubadora, pues además de aportar conocimiento a las empresas que se puedan asentar aquí, van a ser también emprendedores.

Garde también ha presumido del elevado componente investigador y de transferencia del conocimiento que hay en la región, que "cuenta con más de 15 grupos de investigación con méritos ya reconocidos, con misiones realizadas, por ejemplo, para la NASA o para la Agencia Espacial Europea y con el desarrollo de tecnologías que pueden llegar a tener una aplicación para la defensa, pero también civil".

"El aporte de la universidad a este proyecto tiene que ser la formación permanente, la recualificación de las empresas que se van a instalar aquí", se ha comprometido Garde, que también ha resaltado que la institución académica está experimentando "un cambio de paradigma", pues desde 2021 ha incrementado en un 6% la tasa de personas que hacen en ella la PAU y se quedan a estudiar en la UCLM.

UN PROYECTO "QUE NO CAE DEL CIELO"

Por su parte, el titular del Ejecutivo castellanomanchego ha defendido que este proyecto "no ha caído del cielo", pues detrás de él hay "muchas gestiones que no son celestiales, que son más bien humanas".

"Tengo que agradecer a todos los que lo han hecho posible que estemos hoy celebrando esto", ha valorado García-Page, que ha añadido que ver nacer esto tiene que ir acompañado de una "cierta pedagogía".

"Castilla-La Mancha está muy colocada en el ámbito espacial y particularmente en el ámbito de los satélites, con empresas punteras, de las que no sabemos presumir, pero que realmente nos están dando muchas satisfacciones", ha asegurado.

A más, el presidente castellanomanchego se ha mostrado convencido de que las 12 empresas con las que va a echar a andar esta incubadora va a generar y riqueza. "Luego ya nos apañaremos para ir cobrando impuestos, los suficientes como para mantener los servicios", ha dejado caer.

ALBACETE TIENE QUE ESTAR PREPARADA PARA TENER SUELO Y EDIFICIOS

Mientras, el alcalde, que ha dicho que Albacete "no juega" con las cosas que implican "futuro, empleo, y proyección", ha incidido en la necesidad de "estar preparados, tener suelo y hacer edificios" para que las 12 start-ups de base tecnológica se puedan arraigar en la ciudad.

Tras reparar en los más de 1.700 trabajadores y 70 empresas que ya operan en el Parque Científico de la ciudad, ha aseverado que su compromiso, como responsable de la ciudad, es facilitar las cosas a los responsables del parque y también agradecer al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "el que nos dé la opción de recorrer juntos esos caminos".