C-LM espera llegar a cubrir "el 100 por cien" de las vacaciones de verano de los facultativos en Atención Primaria

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad va a intentar llegar a cubrir "el 100 por cien" de las vacaciones de verano de los facultativos de la Atención Primaria, teniendo en cuenta la "dificultad importante" que existe.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios tras la firma de un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha confirmado que va a cubrir "el mayor porcentaje" de esas vacaciones.

Ha recordado, al respecto que, en este ámbito, no han tenido conflictos en veranos anteriores "ni esperamos tenerlo este", recordando cómo la dificultad para cubrir esas vacaciones "se ha ido solucionando con los propios profesionales, ajustando sus periodos vacacionales o sus jornadas".