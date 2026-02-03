C-LM espera movilizar 1.300 millones en investigación y desarrollo hasta 2028 a través de la nueva edición del Princet

Archivo - Actividad en un centro tecnológico. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al consejero de Educación, Cultura y Deporte de su Gobierno, Amador Pastor, ha presentado el nuevo Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la región (Princet) con horizonte 2028, una estrategia que quiere movilizar 1.304 millones de euros, 220 desde la iniciativa pública y 1.084 más de la inversión privada en investigación y desarrollo.

Una estrategia que, según ha afirmado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, nace con unos objetivos "altos pero altamente cumplibles".

El consejero ha afirmado que el Princet vuelve en esta nueva edición para "aplicar coherencia" y ordenar las políticas de investigación e innovación, "alineándolas con los intereses de crecimiento de la región y persiguiendo generar un impacto socioeconómico mayor en la sociedad".

Pastor ha aseverado que este plan "no es improvisado" y ya tenía, en su anterior edición, un campo de trabajo del año 2021 al 2024, que ha superado sus expectativas en ámbitos como la captación de personal investigador, la inversión privada en I+D+i o el número de empresas que han comenzado a aplicar capital de investigación y desarrollo.

Es por ello que, dados los resultados de la anterior edición, el nuevo Princet nace con "unas líneas claras, unos programas muy concretos" y los mecanismos necesarios para el seguimiento de su cumplimiento.

Así, el Plan plantea una serie de retos y se articula en tres grandes líneas y 13 programas. La primera de estas líneas, ha detallado Pastor, busca "consolidar el sistema de I+D+i", así como reforzar los sistemas de cooperación entre distintos agentes como universidades, centros tecnológicos y agencias de investigación para así facilitar la labor de los agentes investigadores.

La segunda es una "apuesta por el talento", buscando la "excelencia científica" reforzando la formación de los investigadores, algo importante para el consejero ya que, ha dicho, "el capital humano es el principal activo" del sistema de investigación.

La tercera y última de estas líneas sitúa a la empresa "en el centro de la acción", de manera que el Gobierno autonómico quiere "apoyar la innovación empresarial, la inversión privada en I+ID+i y estar al lado de las empresas para que sean competitivas".

Además, ha añadido el consejero, a diferencia del anterior Princet, esta vez el apoyo a las zonas despobladas deja de ser una línea estratégica en sí misma para estar presente en todas ellas.

Todo ello con objetivos marcados como que la inversión en I+D+i en la región crezca en un 50%, que el número de personas investigadoras aumente en un 10% y llegar a un 15% en mujeres, o que los estudiantes de doctorado se incrementen en un 6%.

Además, también pone otros "deberes" como que la inversión de las empresas suba en un 32% o que las actuaciones en las zonas despobladas se disparen hasta en un 85%.

PAGE, CONTRA EL "FATALISMO"

Por su parte, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha tenido palabras para el plan precedente al recién presentado, apuntando que nació con el propósito de combatir la idea de que España estaba condenada al "fatalismo" en la materia.

Con todo, ha querido desterrar ese fatalismo, algo que en su gobierno es "una convicción", y es que los españoles "no están condenados a investigar peor".

Incluso ha dicho que el país puede presumir "de muchos más datos de los que presume" en un contexto en el que, pese a ser una carrera de fondo, parece que "importa más el tuit de mañana" frente a estrategias de "largo recorrido" como la investigación.

Para García-Page, "merece la pena" dedicar el tiempo que sea necesario a planteamientos de largo plazo que necesitan "insistir en los argumentos", algo que se "echa de menos" en la política española.

Y es que las estrategias de "largo recorrido", a su juicio, están "dando resultado" en Castilla-La Mancha, como certifica el ejemplo de la ley contra la Despoblación, que está derivando junto a sus políticas públicas en "un aumento de población".

"Nosotros vamos a seguir avanzando en poner cada día más dinero, pero me interesa que eso suponga movilizar más dinero privado", ha afirmado García-Page, quien entiende que "las dos cosas tienen que ir de la mano".

Por eso, esta estrategia está "consensuada" con sindicatos, patronal y universidades, dentro de un plan que seguirá avanzando "al margen de que dé o no dé votos", ya que se trata de algo que "realmente merece la pena". "No podemos descuidarlo".

A más, ha dicho que en abril se abrirán 1,3 millones de euros en ayudas para centros tecnológicos, lo que "despeja las incógnitas que se pudieran tener" y alimenta un escenario de "crecimiento".

Ha sumado a esto 10 millones de euros para "más de mil investigadores", que podría abarcar a más de 120 proyectos, todo ello para "mantener la expectativa" del sector y "mantener talento".