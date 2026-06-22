C-LM y Eulen Art firmarán un convenio para promocionar los museos de la región a nivel nacional e internacional

Culture & Museums International Tech Forum. - JCCM

TOLEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y Eulen Art en la región van a firmar un convenio de colaboración para promocionar los museos de la Comunidad Autónoma a nivel nacional e internacional. Lo ha anunciado este lunes el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la celebración de la Culture & Museums International Tech Forum que tiene lugar en Málaga este lunes y martes.

Amador Pastor ha explicado que este convenio, que será suscrito próximamente por ambas partes, va a permitir llevar piezas de los museos de la región a diferentes espacios expositivos, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta medida busca dar a conocer los espacios, titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Macha, que en los cinco primeros meses del año 2026 han superado los 300.000 visitantes.

CULTURE & MUSEUMS INTERNATIONAL TECH FORUM

Es la primera vez que Castilla-La Mancha va a participar en la Culture & Museums International Tech Forum que se está celebrando en Málaga los días 22 y 23 de junio.

Bajo el nombre 'Hilar de vuelta. Porque volver es avanzar', la Comunidad Autónoma ha llevado hasta esta feria un estand y una exposición propia que ha estado comisionada por Carlos Iglesias Faura.

Junto al programa 'Alumbra' se ha presentado una propuesta con la obra de ocho jóvenes artistas vinculados a la región. Los artistas participantes son Paula Hernández, Lucas Selecio, Rafa Garrido, Eva García, María Lourdes del Castillo, Irene Verdejo, Clara Ballesteros y Eli López, que representan la danza, la escultura, el sonido o el textil, entre otras disciplinas artísticas.

Esta propuesta forma parte del compromiso asumido por el presidente regional, Emiliano García-Page, de crear un certamen artístico para jóvenes y un espacio que permita mostrar sus creaciones.

La exposición además ha incluido una performance de danza en vivo, acciones participativas, un paseo sonoro inmersivo con sistema Silence System. Asimismo, la propia estructura del espacio --con una instalación de tejado de madera y cartón que evoca la arquitectura rural-- refuerza la idea de que el museo puede ser también un hogar, un pueblo, un territorio habitado por la creación.

Además, el espacio expositivo ofrece una experiencia inmersiva que va más allá del formato convencional pues es un espacio donde el arte contemporáneo se toca, se habita y se comparte, trasladando al contexto de una feria internacional la realidad de la creación desde los pueblos. El estand presenta también las últimas exposiciones realizadas en nuestros espacios y una muestra de la videoteca de Castilla-La Mancha.

Junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, han estado presentes en esta cita la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo; la directora nacional de Servicios Auxiliares de Eulen Art, Elena Collar; la directora de Arte y Proyectos de Eulen Art, Felicia Galindo; y la directora de ámbito territorial de Castilla-La Mancha, María José Sáez.