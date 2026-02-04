C-LM evalúa con Rfeagas actuaciones preventivas de incendios forestales con ganadería extensiva

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, con los representantes de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. - JCCM

TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se ha reunido con los representantes de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (Rfeagas), para analizar posibles colaboraciones entre el Gobierno regional y esta institución para llevar a cabo "tratamientos silvícolas que nos ayuden a prevenir los incendios forestales utilizando la ganadería extensiva y las razas autóctonas".

Al respecto, Gómez, que ha vuelto a reiterar "que las actuaciones preventivas frente a los incendios forestales son una prioridad absoluta para el Ejecutivo de García-Page", y por eso en estos meses previos a los más complicados respecto a las condiciones meteorológicas que llegan aparejados al aumento de las temperaturas, "estamos incrementando no sólo los trabajos silvícolas, sino también, las quemas prescritas, o la adecuación de los caminos que utiliza nuestro dispositivo Infocam cuando trabajan en la extinción de los incendios, por citar algunos ejemplos", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, ha señalado que, "cualquier herramienta que nos permita conservar nuestra biodiversidad a la vez que nos ayude en la prevención, es bienvenida".

PRECEDENTE DE LAS 'OVEJAS BOMBERAS" Y LOS CABALLOS PRZEWALSKI EN EL ALTO TAJO

Así, Gómez ha recordado que, desde su consejería, ya se ha apostado por iniciativas similares, como, por ejemplo, con las ayudas para las denominadas 'ovejas bomberas', "donde hemos sacado una convocatoria de 360.000 euros para los ganaderos de ovino, caprino y bovino, con subvenciones entre 100 y 150 euros por hectárea para que nos ayuden con sus animales a mantener limpias de vegetación zonas donde consideramos que son necesarios este tipo de tratamientos como sistema preventivo de incendios forestales".

O con otro proyecto piloto, de la mano de la Fundación Española de Renaturalización-Rewilding Spain "como ha sido la introducción de una manera controlada de varios ejemplares de caballos salvajes de Przewalski en una zona acotada del Parque Natural del Alto Tajo, para que estos animales contribuyan al mantenimiento de paisajes abiertos y a la mejora de la biodiversidad en este espacio protegido, ayudándonos también a la prevención de incendios forestales gracias al pastoreo natural".

Por lo tanto, ha finalizado informando que, "nos hemos emplazado con los representantes de Rfeagas a explorar cómo podemos colaborar en un futuro, ya que consideramos que la ganadería extensiva y las razas ganaderas autóctonas nos pueden ayudar en nuestros trabajos preventivos".

Por parte de Rfeagas han asistido a la reunión, Manuel Luque, director gerente de la Real Federación, y Rafael Valenzuela, del departamento Internacional y técnico veterinario de Rfeagas.