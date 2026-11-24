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MADRID/TOLEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos definitivos de interrupciones voluntarias del embarazo correspondientes a 2025, cuando se registraron 107.824 abortos, un 1,6% más que en 2024, con una tasa de 12,48 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, la más elevada de la última década; del total, el 22% se realizó en centros públicos, frente al 78% en centros privados, aunque con importantes diferencias entre comunidades autónomas, según los informes difundidos este martes por el departamento. Por su parte, Castilla-La Mancha fue la región en la que menos abortos se realizaron en centros públicos, con únicamente un 0,1%.

Las mujeres de 20 a 29 años concentraron el 46,1% de las intervenciones; mientras las tasas más elevadas se registraron entre las mujeres de 20 a 24 años -19,50 por cada 1.000- y de 25 a 29 años -18,42-. En menores de 20 años se notificaron 11.603 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), el 10,8% del total.

La segunda edición del informe 'Situación del aborto en la sanidad pública', dado a conocer este martes, muestra que el 76,3% de las interrupciones voluntarias del embarazo tuvieron lugar en las primeras ocho semanas de gestación; un 19,6% se produjo entre las semanas 9 y 14, mientras que el 4% correspondió a las semanas 15 a 22 y el 0,18% a las 23 semanas o más.

Además, el 68,1% de las mujeres no había tenido una IVE previa y el 52,9% no tenía hijos. El 93,4% de las intervenciones se realizó a petición de la mujer y el resto por causas médicas. Entre las causas médicas, el 4,03% correspondió al riesgo de graves anomalías en el feto; el 2,27%, a un grave riesgo para la vida o la salud de la mujer; y el 0,32%, a anomalías fetales incompatibles con la vida o a una enfermedad extremadamente grave e incurable.

En cuanto al método de intervención, en general, la dilatación y aspiración fue el procedimiento quirúrgico más registrado, con 64.811 anotaciones, seguida de la dilatación y evacuación, con 8.646. Hasta la semana 14 de gestación, el método farmacológico se utilizó en 34.031 IVE; en este caso su uso fue mayor en Cantabria (85,1%) y Galicia (77,9%), y menor en Madrid y Castilla-La Mancha (3,7%).

En general, en 2025, se notificaron 51.309 interrupciones mediante el método farmacológico y 73.547 mediante procedimientos quirúrgicos. La suma de ambas cifras supera el total de interrupciones notificadas, debido a que en una misma intervención puede ser necesario recurrir a ambos procedimientos.

Además, el informe muestra que el 49,4% de las mujeres que interrumpieron su embarazo en 2025 declaró no utilizar ningún método anticonceptivo. Entre los métodos anticonceptivos declarados, los más frecuentes fueron los de barrera (24,8%) y los hormonales (14,4%). También se registraron otros métodos (3,4%), los naturales (2,9%) y los mecánicos (0,7%); en el 4,6% de los casos no constaba esta información.

TODAS LAS CCAA REALIZAN ABORTOS EN CENTROS PÚBLICOS POR PRIMERA VEZ

Los centros públicos realizaron 23.754 (22,03%) abortos, mientras que 84.070 (77,97%) se practicaron en centros privados. El porcentaje de IVE realizadas en la sanidad pública aumentó respecto a 2024, cuando representaba el 21,25% del total. La evolución es más significativa si se compara con 2019, año en el que la proporción era del 14,32%. En los últimos seis años, el peso de los centros públicos ha aumentado casi ocho puntos porcentuales, aunque todavía concentran poco más de una de cada cinco intervenciones.

Por primera vez, todas las comunidades y ciudades autónomas realizaron abortos en centros públicos. Cantabria encabeza la clasificación, con el 87,8% de los abortos realizados en estos centros, seguida de Galicia (83,2%), La Rioja (81,9%) y Navarra (74,1%). Las cuatro comunidades han incrementado de manera significativa la participación de la sanidad pública durante la última década.

Seguidas a distancia por Baleares (64,4%), Cataluña (55,7%), Ceuta (40%), Canarias (28,2%) y Castilla y León (20,9%), mientras que el resto de territorios se situó por debajo del 20%, con la Comunidad Valenciana (11%), el País Vasco (4,2%), Aragón (2,5%), el Principado de Asturias (1,9%), Murcia (1,1 %), Melilla (0,8%), la Comunidad de Madrid (0,6%), Andalucía (0,4 %), Extremadura (0,1%) y Castilla-La Mancha (0,1%) en los últimos puestos.

Sanidad destaca especialmente la evolución de Baleares, que ha pasado del 45,4% en 2024 al 64,4% en 2025, un incremento de 19 puntos porcentuales en un año. Y la de Castilla y León que también ha ampliado la prestación pública en el mismo periodo, desde el 15,5% hasta el 20,9%.

En el extremo contrario destaca Andalucía y Madrid, donde únicamente el 0,37% y el 0,57%, respectivamente, de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos durante 2025, cuando en estas dos comunidades se concentran el 35,7% de los abortos registrados en España. Concretamente, se realizaron 75 y 104 intervenciones, respectivamente, en centros de titularidad pública.

Asimismo, por primera vez esta asistencia se da en Ceuta, donde el Hospital Universitario comenzó a prestar este servicio el pasado año. De las 20 interrupciones voluntarias del embarazo registradas en la ciudad, ocho se realizaron en este centro, lo que representa el 40% del total. El informe destaca este avance, aunque señala que "persisten diferencias importantes en la capacidad de los servicios públicos para asumir directamente la prestación".

Por otro lado, las comunidades con mayor proporción de abortos realizados en centros públicos presentan también un uso más elevado del método farmacológico. Es el caso de Cantabria, donde representa el 85,1% de las intervenciones; La Rioja (80,4%), Galicia (77,9%) y Navarra (77,6%). En cambio, en Andalucía y la Comunidad de Madrid, donde la prestación se concentra casi exclusivamente en centros privados, predominan los procedimientos quirúrgicos, que representan aproximadamente el 88% y el 96% de las intervenciones, respectivamente.

TRES DE CADA CUATRO MUJERES RECIBEN INFORMACIÓN

El informe señala que tres de cada cuatro mujeres reciben información sobre la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos, mientras que aproximadamente cuatro de cada cinco intervenciones se realizan en centros privados. Esta situación puede dificultar la continuidad asistencial y limitar la posibilidad de elegir el centro donde recibir la prestación.

Entre las medidas desarrolladas para mejorar el acceso figura la aprobación, en 2025, de la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, que establece pautas homogéneas de atención. El documento recuerda también la obligación de las comunidades autónomas de disponer de registros de personas objetoras de conciencia. En noviembre de 2026, Andalucía, Baleares y la Comunidad de Madrid siguen pendientes de culminar su desarrollo.

El Ministerio de Sanidad insiste en la importancia de integrar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación sanitaria más del Sistema Nacional de Salud, garantizar la continuidad de la atención y reducir las desigualdades territoriales que todavía persisten.