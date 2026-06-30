C-LM impulsa la ampliación de BIC del conjunto histórico de Pastrana e inicia la declaración de dos nuevas protecciones

Convento en Pastrana - JCCM

GUADALAJARA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado el expediente para ampliar y por lo tanto modificar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del Conjunto Histórico de la Villa de Pastrana, originalmente reconocida en 1966. Asimismo, se ha iniciado un segundo expediente para la incoación como BIC, en la categoría de Monumento, el convento de los Carmelitas Descalzos de San Pedro y su conjunto de arte sacro y un tercer expediente para declarar igualmente BIC, en la categoría de Conjunto, la colección de Ciencias Naturales de dicho convento.

El delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Francisco-Montes, ha indicado que "estas actuaciones refuerzan la consideración de Pastrana como uno de los enclaves patrimoniales más relevantes de CastillaLa Mancha y supone un impulso decidido para preservar y proyectar un legado único en el que convergen historia, arte, ciencia y paisaje, garantizando su conservación y su proyección futura como referente cultural".

La modificación de la declaración del conjunto histórico de la Villa de Pastrana responde a la necesidad de adaptar la protección a la normativa actual y a una concepción más amplia del patrimonio, incorporando una delimitación más precisa y actualizada que refuerce la seguridad jurídica y garantice una mejor conservación de sus valores históricos, urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos.

La nueva declaración no solo redefine el perímetro del casco histórico, sino que amplía y concreta su entorno de protección, incluyendo elementos clave como el paisaje circundante, las huertas tradicionales, la orografía y las vistas del conjunto urbano.

Esta actualización permite proteger de forma integral la identidad histórica de la villa y asegurar su adecuada conservación y apreciación en el futuro, ha informado la Junta en nota de prensa.

Respecto a la declaración del convento de los Carmelitas Descalzos de San Pedro y su conjunto de arte sacro, el expediente se inicia para proteger un inmueble con casi cinco siglos de historia lo que le otorga una singularidad excepcional por la confluencia de factores históricos, artísticos y culturales.

Fundado directamente por Santa Teresa de Jesús por encargo del príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva, y con la participación de San Juan de la Cruz como maestro de novicios, el convento reúne la influencia de figuras clave de la espiritualidad y del poder político de la corte de Felipe II. Su arquitectura, diseñada por fray Juan de Jesús María y fray Alberto de la Madre de Dios --introductor del barroco en España--, y el mecenazgo de la Casa Ducal consolidaron el conjunto como símbolo de prestigio, dando lugar a importantes colecciones artísticas como las del Museo Teresiano.

Tras la desamortización de 1836, el convento fue reutilizado por los franciscanos, quienes lo transformaron en colegio de misioneros y ampliaron el complejo manteniendo su esencia original, incorporando además una destacada colección de Historia Natural procedente de Filipinas. A lo largo del tiempo, el edificio ha sido un importante foco cultural y educativo para Pastrana y su entorno, manteniendo en gran medida su patrimonio y características originales pese a los cambios de uso.

Esta continuidad histórica y su valor simbólico han convertido al convento en una de las principales señas de identidad de la comunidad y en un testimonio destacado de la evolución histórica, artística y cultural de la región.

COLECCIÓN DE CIENCIAS NATURALES

El tercer expediente se refiere a la colección de Ciencias Naturales del convento de San Pedro que tiene su origen en la etapa en la que el edificio fue ocupado por la Orden Franciscana de San Gregorio Magno de Filipinas, que estableció allí un colegio de misioneros en el siglo XIX.

Vinculada a la actividad docente y científica de esta institución, la colección se formó con ejemplares procedentes en gran parte de Filipinas, resultado del interés científico de la época y de la propia labor misionera. Su excepcionalidad radica, además, en su calidad y nivel de conservación, ya que se trata de una de las colecciones más completas de su tipo en España, con especial relevancia en disciplinas como la ornitología, la zoología y la malacología.

El elevado número de ejemplares y su buen estado, unido a su vinculación con el propio edificio y su función educativa original, la convierten en un conjunto singular dentro del patrimonio científico y cultural. Son especialmente relevantes las aves exóticas, muy abundantes y bien conservadas, de especies propias de ecosistemas tropicales poco representados en otras colecciones españolas.

También sobresalen los mamíferos y reptiles, que completan una visión bastante amplia de la biodiversidad filipina, así como una importante colección de moluscos considerada una de las más completas en su género en España. Otro aspecto destacable es que muchos de estos ejemplares fueron seleccionados con fines didácticos, lo que explica su diversidad y su buen estado de conservación.

No se trata solo de piezas aisladas de interés, sino de un conjunto coherente que permite estudiar ecosistemas completos y clasificaciones científicas de la época. Esta riqueza y variedad convierten a la colección en un referente tanto para la historia de la ciencia como para la divulgación naturalista dentro de un contexto patrimonial único.