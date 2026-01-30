C-LM impulsa 'Human Care', un proyecto de formación profesional para promover la humanización en la atención sanitaria - JCCM

TOLEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, desde la Dirección General de Formación Profesional, desarrollan conjuntamente 'Human Care', un proyecto interinstitucional orientado a promover la humanización de la atención sanitaria mediante una serie de vídeos breves, prácticos y de alto impacto pedagógico y social.

La iniciativa integra la participación activa del alumnado y profesorado de Formación Profesional de la rama Sanitaria, Sociosanitaria y de Imagen y Sonido, junto con profesionales del Sescam, en un proceso creativo y formativo común, ha informado la Junta en nota de prensa.

En esta primera fase se han llevado a cabo las grabaciones de cuatro vídeos temáticos, centrados en aspectos clave de la relación asistencial: 'Humanización de la formación sanitaria', 'Momentos críticos-Ambulancia', 'La voz del paciente-Salud mental' y 'Momentos críticos 2 -UCI/Oncología'.

Los rodajes se han realizado en el IES 'Lorenzo Hervás y Panduro' (Cuenca), el IES 'Fernando Zóbel' (Cuenca) y la Facultad de Enfermería de la UCLM, con la colaboración de estudiantes de ciclos formativos sanitarios y de producción audiovisual del IES 'Alfonso X el Sabio' (Toledo), profesorado especializado y profesionales sanitarios de la Gerencia de Atención Integral de Cuenca del SESCAM, que han aportado su experiencia para crear materiales de alto valor pedagógico y sensibilizador.?

Estos recursos audiovisuales se utilizarán como materiales de apoyo en la formación de alumnado de Formación Profesional Sanitaria y Sociosanitaria, en la docencia universitaria en Ciencias de la Salud y en acciones formativas dirigidas a profesionales del SESCAM, así como en campañas de sensibilización ciudadana a través de los canales institucionales.

El objetivo principal es que los vídeos se integren en programas docentes y formativos reales, sirviendo como impulsores de reflexión y debate sobre la humanización, la comunicación y el acompañamiento en la atención sanitaria.

'Human Care' se articula con los objetivos del Plan de Humanización de Castilla-La Mancha y se alinea con las líneas estratégicas del Plan de Salud H3.0, reforzando la apuesta autonómica por situar a la persona en el centro del sistema sanitario, impulsar la calidad relacional y promover una cultura profesional basada en la empatía, el respeto y la comunicación.

El proyecto encara ahora su fase de montaje y edición, tras la cual comenzará la difusión de los vídeos a través de los canales institucionales de ambas consejerías (web, redes sociales y medios de comunicación). También se valora la organización de una serie de galas y actos de presentación en distintas sedes educativas y sanitarias, con el fin de destacar el trabajo colaborativo y maximizar su impacto formativo.

María Teresa Marín Rubio, directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, ha destacado que 'Human Care' demuestra que la humanización avanza cuando unimos educación y salud, especialmente desde la formación profesional, para formar a profesionales capaces de cuidar también desde lo emocional, lo ético y lo relacional".