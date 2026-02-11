C-LM impulsa un nuevo Plan de Igualdad para funcionarios y refuerza la hemodonación con casi un millón de euros

La portavoz regional, Esther Padilla - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el III Plan de Igualdad de Oportunidades para los empleados públicos de la Junta de Comunidades y el Plan de Hemodonación 2026, dos acuerdos orientados a reforzar la igualdad entre los trabajadores de la administración autonómica y garantizar el suministro de sangre en los hospitales públicos de la región.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, durante una rueda de prensa para informar de los asuntos más importantes aprobados por el Consejo de Gobierno.

Sobre el nuevo Plan de Igualdad, Padilla ha señalado que éste se desarrollará hasta 2029 y afectará a más de 89.000 empleados públicos de la Junta y de sus organismos autónomos.

Según ha destacado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, no se trata de "un brindis al sol", sino de una herramienta de gestión para avanzar hacia una igualdad real y efectiva en el seno de la administración.

El documento parte de un diagnóstico previo que refleja que la plantilla está feminizada. En 2026, el conjunto del empleo público regional cuenta con un 70% de mujeres, con un crecimiento del 23% desde 2015. En ámbitos como el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, las mujeres representan el 75% de la plantilla.

Sin embargo, Padilla ha advertido de que, aunque la base es mayoritariamente femenina, la presencia masculina sigue siendo superior en los puestos de mayor responsabilidad, si bien la situación ha mejorado en los últimos años.

El plan se articula en ocho ejes de actuación, entre ellos el acceso al empleo público, la formación en igualdad, las condiciones laborales y la corresponsabilidad, la salud laboral, la prevención del acoso sexual, la prevención de la violencia y la comunicación con perspectiva de género.

Entre las medidas concretas destaca la creación de una bolsa de horas de conciliación, que permitirá a los empleados públicos atender el cuidado de familiares sin que ello les perjudique laboralmente. Podrán adaptar su horario o ausentarse un día para atender una necesidad familiar y recuperar posteriormente esas horas.

Asimismo, se contemplan actuaciones para corregir desequilibrios en la representación en puestos directivos y medidas de salud laboral con perspectiva de género, incluyendo la atención específica al bienestar en la etapa del climaterio dentro de la prevención de riesgos laborales.

El plan prevé además la creación de una comisión técnica de igualdad encargada de garantizar su cumplimiento y evaluación.

PLAN DE HEMODONACIÓN

En el ámbito sanitario, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Hemodonación 2026, impulsado por la Consejería de Sanidad, con el objetivo de garantizar el suministro de sangre y hemoderivados en todos los hospitales públicos.

Padilla ha subrayado que la sangre es un recurso esencial para el sistema sanitario, imprescindible para cirugías, trasplantes y tratamientos oncológicos, y ha defendido la importancia de contar con una ciudadanía solidaria y una organización pública fuerte.

Según ha detallado, en 2025, cerca de 87.000 personas donaron sangre en Castilla-La Mancha, casi 6.000 de ellas por primera vez, además de extracciones de plasma y plaquetas, fundamentales para tratar enfermedades y fabricar medicamentos.

El plan contará este año con una inversión cercana al millón de euros, un 5% más que el anterior, destinada a garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Padilla ha concluido defendiendo que los impuestos "también sirven para esto", en referencia a la financiación de servicios públicos esenciales como la hemodonación, permitiendo sostener una organización sanitaria capaz de garantizar sangre suficiente para cirugías, trasplantes y tratamientos a las personas que lo necesitan.