C-LM impulsa podcast para divulgar los vestigios más singulares de sus parques arqueológicos y yacimientos

Castilla-La Mancha impulsa una serie de pódcast para divulgar los vestigios más singulares de sus parques arqueológicos y yacimientos

TOLEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha impulsa una serie de podcast para divulgar los vestigios más singulares y atractivos de sus siete parques arqueológicos y del yacimiento visitable de Noheda, a través de un proyecto impulsado por la Junta de Comunidades que ha contado con el apoyo de CMM.

Se ha presentado en un acto celebrado en el estand de Castilla-La Mancha en Fitur por parte dela consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el director de CMM Radio y Comunicación Corporativa, Oscar García; y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo; entre otras autoridades.

En sus declaraciones, Amador Pastor ha señalado que este proyecto ha tenido un coste de 125.000 euros y será distribuido en CMMPlay y otras plataformas a partir de abril de 2026. La empresa que ha realizado el contenido ha sido 'Summerstory', una productora creada por la agencia independiente 'The Summer agency' y la productora de entretenimiento 'TrueStory', que desarrollan contenido audio para entretenimiento.

El podcast, formado por siete capítulos de 25 minutos cada uno y titulado 'La tesis de Bea', se desarrolla en el ámbito del mundo arqueológico, y cuenta un misterio que según avanza la serie va recorriendo los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

En concreto, 'La Tesis de Bea' narra las aventuras de Beatriz, arqueóloga, quien, a punto de cerrar y defender su tesis doctoral, se verá embarcada en un viaje por Castilla-La Mancha en una persecución de la verdad que la conducirá a cuestionarse las más sólidas investigaciones. Enfrentará el dilema de si mantener el relato oficial o desvelar la farsa del mítico Poeta Lucius Tagus --un liberto-poeta de la villa de Carranque-- y del prestigioso catedrático César Mainer.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que este proyecto de ficción sonora se enmarca dentro de la inversión que el Ejecutivo autonómico, a través de fondos europeos Next Generation, está realizando en la red de Parques Arqueológicos de la región, para la valorización de los recursos patrimoniales y los yacimientos con los que cuenta Castilla-La Mancha.

Se trata del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), como parte del Componente 14, incluido en la línea de inversión 1 y en el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos.

Franco ha explicado que, si las previsiones se cumplen, la provincia podría superar por primera vez los 478.000 viajeros alojados, la que sería la "cifra más alta de su historia, y batiendo las 900.000 pernoctaciones".

A ese crecimiento y a ese dinamismo contribuyen iniciativas como Toroverde, ha afirmado, "el proyecto que nació en Fitur. Aprovechando las sinergias con esta inversión el Gobierno regional se reunirá con representantes de empresas de Puerto Rico y con Toroverde para ampliar su relación, y segir trabajando con la empresa para avanzar "en la aprobación definitiva del Proyecto de Singular Interés".

Además, Patricia Franco ha valorado también la firma, en el día de hoy, de un acuerdo de entendimiento entre Castilla-La Mancha y Guanajuato, en México, país invitado a Fitur este año, para reforzar y amplificar los intercambios turísticos y culturales entre ambos territorios, así como para la promoción conjunta de sus destinos. Ese acuerdo ha sido suscrito en el estand institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha por parte de la consejera de Economía, Empresas y Empleo y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz.

SEMANA MÚSICA RELIGIOSA

Además de este podcast, se ha impulsado en Fitur la Semana de Música Religiosa (SMR), que ha generado alrededor de tres millones de euros de retorno económico en la provincia de Cuenca en los últimos cuatro años tal y como ha dado a conocer Amador Pastor.

Este evento cultural ha dado a conocer el cartel de la edición 63, que se celebrará en torno a la Semana Santa, y que es una obra de Manolo Millares.

Amador Pastor ha indicado que desde ese año 2021 la Semana de Música Religiosa ha celebrado un total de 88 conciertos por los que han pasado cerca de 30.000 espectadores y ha llevado a cabo 34 actividades complementarias.

En relación al cartel de esta 63 edición, Amador Pastor ha resaltado que Millares fue un creador profundamente espiritual, cuya obra se adentra en cuestiones como la memoria, el dolor, el silencio y la trascendencia que son valores que conectan de forma directa con la esencia de la Semana de Música Religiosa de Cuenca".

Además, ha añadido que "este cartel no es solo una imagen anunciadora, sino un homenaje a un artista imprescindible y una invitación a mirar la música desde la profundidad, la emoción y la experiencia estética compartida".

La Semana de Música Religiosa comenzó su andadura en 1962 y es el cuarto festival musical más antiguo de España. Por esta cita musical han desfilado las figuras más destacadas de la música clásica y antigua y su programación se expande por músicas de un arco de más de 10 siglos.

TRIPLE OFERTA EN CUENCA

Por su lado, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha presentado la oferta turística que este año gira en tres ejes fundamentales como el eclipse, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Valle del Cabriel y el legado romano.

Chana ha anunciado un nuevo proyecto para el 2% Cultural para seguir mejorando el yacimiento de la Villa Romana de Noheda.

En este sentido, ha destacado los más de 400.000 viajeros que han pasado a lo largo de 2025 por la provincia con casi 900.000 pernoctaciones y que siguen mejorando porque la provincia tiene capacidad para seguir haciéndolo, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Martínez Chana ha aludido al "ambicioso proyecto de 1,2 millones de euros para la convocatoria del Ministerio del 2% Cultural con el que se quiere seguir descubriendo los secretos de la Villa Romana de Noheda".

Otro de los ejes de este año se centra en el eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto y que situará a Cuenca como una provincia privilegiada para observarlo. "Es una oportunidad única que debemos aprovechar", decía el presidente, recordando que se cuenta con más de un millón de euros de presupuesto para programar actividades durante la semana previa con el objetivo de que los turistas que viajen por este motivo elijan Cuenca como su destino.

También la diputada de Turismo ha explicado los objetivos señalando el Valle del Cabriel como uno de los proyectos más importantes en materia turística con una inversión de más de 4 millones de euros en multitud de acciones que ya se están ejecutando a lo largo de esta comarca y que servirán para cambiar radicalmente su forma de proyectarse y dándose a conocer en el gran público.

Un eje donde se ha presentado el vídeo promocional con la embajadora del PSTD del Valle del Cabriel, la actriz e influencer, Ana Jara, quien ha recordado sus orígenes conquenses y ha expresado su orgullo por poder representar una comarca tan excepcional.