C-LM incorporará este año a sus cinco primeros residentes en Medicina de Urgencias y Emergencias

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara. - JCCM

CIUDAD REAL,

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha subrayado la importancia de la incorporación en 2026 de los primeros cinco residentes de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en Castilla-La Mancha, "un hito que refuerza la calidad y la seguridad en la atención urgente dentro del sistema sanitario público regional".

Durante la inauguración de las IV Jornadas de Actualización en Arritmias y Síndrome Coronario Agudo, que se celebran en Alcázar de San Juan, el gerente ha señalado que la puesta en marcha de esta especialidad contribuirá a mejorar la práctica clínica diaria y fortalecer la coordinación con el resto de áreas asistenciales, especialmente en procesos tiempo-dependientes como las arritmias o el síndrome coronario agudo, donde la actuación rápida y el trabajo en red resultan determinantes para el pronóstico del paciente.

Jara ha recordado que Castilla-La Mancha fue una de las comunidades autónomas que impulsó la creación de la especialidad y que el Servicio de Salud continuará trabajando en el incremento progresivo de plazas y en la acreditación de nuevos dispositivos docentes, con el objetivo de consolidar una formación especializada de calidad en el ámbito de las urgencias y emergencias, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las jornadas, organizadas por el grupo Arritmanchegos del Hospital Universitario Mancha Centro, han reunido a más de 700 profesionales sanitarios de distintos puntos del país y se han consolidado como un referente nacional en la actualización científica en patología cardiovascular urgente.

En el transcurso del acto inaugural, el director gerente del Sescam ha puesto en valor la implantación en todos los hospitales del sistema regional de salud de la interconsulta virtual de Cardiología entre el especialista hospitalario y Atención Primaria.

Esta herramienta facilita la resolución ágil de consultas clínicas relacionadas con arritmias, ajustes terapéuticos o criterios de derivación, mejorando la continuidad asistencial y evitando desplazamientos innecesarios de los pacientes.

La experiencia piloto desarrollada en Toledo ha permitido reducir en un 43% la lista de espera estructural en Cardiología, además de disminuir los tiempos de demora y aumentar la capacidad resolutiva del sistema.

El gerente ha destacado que este tipo de iniciativas evidencian el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la modernización del sistema sanitario, la digitalización con utilidad clínica real y el refuerzo de la equidad territorial, especialmente en una comunidad con importantes desafíos demográficos y de dispersión geográfica.

Finalmente, ha puesto en valor el papel de los profesionales sanitarios y la importancia de la formación continua y el intercambio científico como herramientas fundamentales para seguir avanzando hacia un sistema sanitario público más coordinado, más eficiente y centrado en las personas.