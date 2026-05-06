C-LM insiste en el Comité de las Regiones en la unidad política para no admitir recortes en Marco Financiero Plurianual

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, en el Comité de las Regiones. - JCCM

TOLEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha insistido este miércoles en la posición del Gobierno del presidente Emiliano García-Page para defender, desde un frente común de las regiones europeas, que no se admita ningún tipo de recorte en los fondos de cohesión en el contexto del nuevo Marco Financiero Plurianual, en el marco del 171º pleno del Comité Europeo de las Regiones que se está celebrando estos días en Bruselas y en el que está participando.

Ha incidido en que "frente a la mayoría, conservadora y del Partido Popular Europeo, que en estos momentos gobierna la Comisión Europea, tenemos que ser todos muy claros". Ha explicado que "los socialdemócratas europeos, los populares europeos y, desde luego, los españoles tenemos que defender con mucha fuerza, como estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y, de manera particular el presidente García-Page, un marco financiero plurianual para la Unión Europea que sea sólido, que sea fuerte y que, en la medida de lo posible, aumente para que se mantengan los fondos de cohesión y los fondos para el desarrollo regional".

Tras el debate, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha ha concluido que "esta es la única opción que nos queda si queremos más Europa, una Europa más fuerte y, sin duda, seguir siendo un lugar privilegiado del mundo desde el punto de vista democrático y de bienestar". Por eso, ha concluido que "tenemos que unirnos todas las regiones de España y todas las regiones de Europa frente a la Comisión Europea y, desde luego, con el apoyo del Parlamento".

Según ha informado la Junta en nota de prensa, ha recordado que "se está trabajando en estos momentos en el marco financiero plurianual para el periodo 2028 en adelante y ahí tiene que quedar muy claro que el peso de las regiones sigue siendo importante en términos políticos respecto de su capacidad de decidir y de influir en las políticas europeas y también en términos económicos".

En este sentido, ha puesto el acento en que "todas las manifestaciones que ha habido en el día de hoy han sido para defender más fondos para la cohesión, más fondos para el desarrollo regional y al mismo tiempo para pedir menos burocracia".

"En Castilla-La Mancha sabemos muy bien lo que han significado los fondos de cohesión, los fondos de desarrollo regional, en la modernización de nuestra región, en la generación de infraestructuras, en la posibilidad de desarrollar nuevos servicios, en definitiva, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha". Del mismo modo, ha señalado que "lo mismo podrían decir en otras regiones como Extremadura, como Andalucía o como Aragón".

Finalmente, Caballero ha concluido que las regiones se deben unir y reivindicar su papel, su trabajo y su influencia "frente a lo que son las tendencias en estos momentos de la Comisión Europea de darle más fortaleza y más decisión a los estados porque ese no es el camino, sino todo lo contrario". Por eso, ha remarcado que "el camino es que las regiones tengan más capacidad de decidir y más capacidad de situar y localizar a qué quieren dedicar los fondos, porque son quienes mejor conocen los problemas que tienen sus territorios y las aspiraciones y necesidades que tienen sus ciudadanos".