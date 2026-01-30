C-LM intensificará sus relaciones con la India a través del IPEX tras el acuerdo comercial sellado entre la UE y el país

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a intensificar su relaciones con la India a través del Instituto de Promoción Exterior (IPEX), tras el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y el país asiático.

Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración de la 1ª Jornada del Máster de Formación Permanente en Artesanía y Diseño contemporáneo en la Universidad regional en Toledo, donde ha sido preguntada por dicho acuerdo.

Patricia Franco ha recordado que siendo la India el país más poblado del mundo, superando incluso a China, "el escenario que se abre con ese acuerdo de la Unión Europea y la India nos pone en un mercado de más de 2 millones de personas", lo cual "tiene su impacto".

Actualmente, las relaciones de Castilla-La Mancha con India "son todavía muy incipientes", exportando algo más de 33 millones de euros desde Castilla-La Mancha, mayoritariamente productos muy industriales como maquinaria, productos químicos orgánicos, muebles y productos electrónicos, e importando cerca de 170 millones de allí, especialmente producto textil.

"Tenemos una balanza comercial deficitaria y también nuestro objetivo en el marco de este nuevo acuerdo es equilibrar mucho mejor la balanza comercial", ha comentado la consejera de Economía, que ha apuntado que el acuerdo "abre un escenario donde puede haber claras alianzas en ámbitos tecnológicos, industriales y energéticos con la India" y que va a permitir "explorar en los aspectos más industriales de nuestra exportación".

Franco ha apostado finalmente por "intentar sacarle el máximo provecho y el máximo partido a este nuevo acuerdo que abre un nuevo escenario para la intensificación de las relaciones internacionales de nuestra Comunidad Autónoma".