C-LM intercambia sinergias en energías renovables y prevención de incendios forestales con empresas noruegas y españolas

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, con representantes noruegos. - JCCM

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, representado por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha participado en la recepción oficial de la ministra de Industria y Comercio de Noruega, Cecilie Myrseth, que ha sido organizada por el embajador del país nórdico en España, Lars Andersen.

Se trata de un encuentro estratégico para estrechar la cooperación y el intercambio de experiencias entre empresas españolas y noruegas en sectores clave de su competencia como pueden ser el desarrollo de las energías renovables y el hidrógeno verde, o la implantación de la tecnología digital en la prevención y la extinción de incendios forestales, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, Gómez, que ha estado acompañada del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha tenido oportunidad de conocer de boca de los representantes de las diferentes compañías las tecnologías que están desarrollando en ámbitos tan importantes para Castilla-La Mancha "como es el seguimiento que pueda favorecer los sistema digitales en los incendios forestales o la innovación que se pueda aplicar gracias al hidrógeno renovable en los hornos de fundición, por citar algunos ejemplos".

La titular de Desarrollo Sostenible ha concluido agradeciendo a los representantes del Gobierno noruego que cuenten con Castilla-La Mancha en estos encuentros bilaterales puesto que "nos permiten consolidar las sinergias tecnológicas con empresas noruegas y españolas en materia de transición energética y resiliencia medioambiental, con soluciones digitales ante la amenaza que representan los incendios forestales".