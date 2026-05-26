C-LM licita gestión de residencias de Riópar y Molinicos y recupera el Voluntariado Juvenil de Cooperación Internacional

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TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la licitación del contrato de gestión de las residencias de mayores de Riópar y de Molinicos, un contrato que asciende a 6,3 millones de euros para responder a la atención integral de estos dos recursos que suman 52 plazas.

Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que en rueda de prensa también ha informado de la aprobación de una partida de 100.000 euros con la que el Ejecutivo regional recupera el Programa de Voluntariado Juvenil de Cooperación Internacional, que se desarrollará entre verano y Navidad.

En cuanto al primero de los acuerdos, la consejera ha destacado que implica un incremento de 1,5 millones con respecto a la anterior licitación, para sostener las 32 plazas de Riópar y las 20 de Molinicos.

"El contrato atiende a una gestión integral sociosanitaria de ambas residencias, con su trabajo social, animación sociocultural, restauración, limpieza, mantenimiento y todos los servicios necesarios para garantizar esa atención digna y de calidad a los residentes.

Además, incorpora criterios de calidad asistencial, conciliación laboral, sostenibilidad y eficiencia energética, priorizando la mejor atención a las personas usuarias", ha asegurado la consejera.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL

En otro orden de cosas, con el segundo de los acuerdos aprobados, el Gobierno regional recupera para este ejercicio el Programa de Voluntariado Juvenil de Cooperación Internacional, que históricamente tuvo "muy buena acogida" y que impulsa la participación activa de los jóvenes en proyectos de cooperación internacional, "promoviendo experiencias de solidaridad y compromiso social en los distintos países prioritarios de cooperación".

Esta convocatoria va a permitir desarrollar estancias de cooperación internacional a una veintena de jóvenes castellanomanchegos, con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años de edad.

García Torijano ha explicado que serán las entidades que ya vienen trabajando en proyectos de cooperación en los propios territorios de origen las que llevarán a cabo este programa, cuyas estancias se desarrollarán en países de Centroamérica, América del Sur o África subsahariana.

"En los próximos días se va a publicar esta convocatoria que va a ir destinada a las ONGs interesadas y, posteriormente, a través de la Dirección General de Juventud, se va a abrir un proceso selectivo entre los propios jóvenes".

Más adelante, las personas seleccionadas tendrán que realizar una formación obligatoria. Serán las propias organizaciones las que realicen esa selección, pues "conocen cuáles son los perfiles más idóneos para poder trabajar en el terreno".

"El objetivo de esta iniciativa es acercar la juventud de Castilla-La Mancha a la realidad social que se vive en otros países, poder sensibilizar y también vivir a través de experiencias directas la cooperación internacional, fomentando valores de solidaridad y de compromiso social para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de esos países", ha concluido la titular regional de Bienestar Social.