C-LM lleva a China el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha a través del proyecto 'Museum of Digitized Heritage'

El proyecto de realidad virtual que se trasladará a China. - JCCM

TOLEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional está llevando a China el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha a través del proyecto 'Museum of Digitized Heritage', liderado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái en colaboración con Studio SpeciaLAND (China) y Global Digital Heritage (USA) que ofrece visitas virtuales inmersivas gratuitas a distintos monumentos de Castilla-La Mancha.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha explicado que está aplicación está disponible para las gafas de realidad de virtual Meta Quest 3 y Apple Vision Pro y ofrece la posibilidad de explorar cuatro monumentos de Castilla-La Mancha como son la iglesia medieval de Calatrava La Nueva en Aldea del Rey (Ciudad Real), la iglesia de San Vicente en Sigüenza (Guadalajara), el camarín de la virgen del Santuario de las Virtudes en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y el puente neoclásico sobre el Canal del Gran Prior en Alcázar de San Juan también en Ciudad Real.

En proyecto se sustenta en los trabajos previos de digitalización 3D realizados por Global Digital Heritage en el marco del convenio que mantiene con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que ya ha permitido digitalizar 50 yacimientos arqueológicos y monumentos de la región, así como más de 1000 piezas de museo.

Estos escaneos 3D de alta resolución están sirviendo de base para generar las experiencias virtuales en donde los usuarios pueden explorar cada monumento caminando o teletransportándose. Las visitas virtuales incorporan audioguías en inglés, chino y español, ha informado la Junta en nota de prensa.

El proyecto 'Museum of Digitized Heritage' tiene como objetivo la creación de una plataforma digital accesible a nivel mundial, que permitirá a ciudadanos y expertos acceder de manera virtual a objetos culturales, arqueológicos, artísticos y etnográficos de gran valor histórico. La iniciativa pone de manifiesto el compromiso de Castilla-La Mancha con la innovación tecnológica y la preservación de su identidad cultural tal y como ha indicado la viceconsejera de Cultura y Deportes.

Olmedo ha asegurado que esta iniciativa "no solo enriquece el patrimonio cultural tangible e intangible de Castilla-La Mancha, sino que también pone en valor la riqueza histórica de nuestros municipios, fomentando el turismo cultural digital". Además, ha añadido que "este proyecto es una oportunidad para que el mundo conozca la gran diversidad de nuestro legado, no solo desde una perspectiva física, sino también virtual, acercando nuestra historia a miles de personas a través de la tecnología".

Para más información se puede acceder al enlace https://fmmis.org/museumdigitizedheritage.html.