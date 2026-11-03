C-LM mantendrá activado el Platecam en nivel 1 hasta que concluyan los trabajos in situ de la Guardia Civil

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha Juan Antonio Ruiz Molina en una reunión del Cecopi. - D. ESTEBAN GONZÁLEZ/JCCM

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Ruiz Molina, ha señalado que la Administración regional mantendrá activado el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) en Nivel Operativo 1 mientras continúen los trabajos de la Guardia Civil en la zona del accidente.

"Lo vamos a seguir manteniendo en tanto en cuanto la Guardia Civil siga realizando esas inspecciones oculares en Urda, entre otros motivos porque les estamos dando el suministro de avituallamiento", ha señalado el consejero en declaraciones a medios desde el Palacio de Fuensalida, apuntando que es probable que este martes "finalice, según nos informó la Guardia Civil, esa inspección ocular" que constituye la última tarea del Instituto armado en la zona del accidente.

Por otra parte, el consejero ha puesto en valor el desempeño de "algo más de 1.400 efectivos que estuvieron trabajando en los momentos más duros de la catástrofe", así como los trabajos de coordinación "con unos resultados que yo creo que dentro de la desgracia son positivos porque entre todos han salvado vidas, que es de lo que se trata".

"Ha habido un trabajo ingente de coordinación de los múltiples grupos de intervención que tienen que intervenir en una catástrofe de esta naturaleza", ha señalado Ruiz Molina.

Además, el titular regional de Administraciones Públicas y director del Platecam, ha aprovechado para "poner en valor la solidaridad de la ciudadanía de Castilla-La Mancha", un ejemplo de que "está a pie de cañón cuando se la necesita".

En este sentido, ha destacado que "han sido algo aproximadamente 7.000 las donaciones de sangre que se han realizado hasta la fecha" en la región.

En la misma línea, ha destacado que el trabajo de las agrupaciones de Protección Civil y su entrega, admitiendo que "en muchas ocasiones hemos tenido que decir que ya no eran necesarias más voluntarios", ante el volumen de personas y agrupaciones dispuestas a colaborar en las labores de emergencias.