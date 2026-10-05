C-LM mantiene la activación del Meteocam en toda la región y con avisos de nivel naranja en la provincia de Toledo

Vehículo del Servicio de Emergencias 112 de C-LM. - JCCM

TOLEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado del mantenimiento de la activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se mantiene activo en Fase de Emergencia --Situación Operativa 1-- para la provincia de Albacete, y en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- para el resto de la región.

Durante la jornada de este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elaborado avisos de nivel naranja en las comarcas del Valle del Tajo, Montes de Toledo y Sierra de San Vicente, en la provincia de Toledo; y amarillos para las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara y las comarcas de La Mancha en Toledo y Montes del norte y Anchuras en Ciudad Real, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Desde la Dirección del Meteocam se sigue aconsejando que las lluvias señaladas por los avisos de Aemet, aunque sean de nivel amarillo, al tratarse de fenómenos tormentosos, pueden ser intensos localmente, por lo que es fundamental que la población extreme la precaución y siga todas las recomendaciones de autoprotección, en base a los consejos emitidos diariamente por el Servicio de Emergencias 112.

Desde la activación del Plan, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 ha venido informando a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que pudieran establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimasen oportunas.

La evolución de las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias, así como las posibles actualizaciones en las previsiones emitidas por parte de Aemet, serán valoradas por la dirección del Plan para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca en la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias y tormentas.

Desde la activación del Meteocam, el pasado jueves a las 13.00 horas, y hasta las 8.00 de la jornada este lunes se han registrado un total de 546 incidencias en el conjunto de la región.

MADRIGUERAS, DE LAS MÁS AFECTADAS

Con respecto a los incidentes registrados desde el pasado jueves y hasta la medianoche de este domingo, cabe señalar que la peor parte se la ha llevado la provincia de Albacete, donde se han contabilizado 201. De hecho, en esta provincia, la localidad de Madrigueras fue una de las más afectadas, debido a la riada que padeció en la tarde-noche del viernes.

En cuanto al resto de provincias, Ciudad Real ha registrado 143 incidencias, Toledo 107, Cuenca 63 y Guadalajara 32.

A este respecto, hay que señalar que en la localidad de Madrigueras siguen trabajando medios humanos y materiales, de forma "eficaz y coordinada", en la limpieza del municipio, que se vio especialmente afectada por la riada. Otros municipios que se han visto afectados de manera considerable por los efectos de las copiosas lluvias han sido Illescas, Manzanares, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Valdepeñas, Manzanares, La Solana, Miguelturra y Quintanar de la Orden.

CONSEJOS A LA CIUDADANÍA

Desde el Gobierno regional se pide a la ciudadanía que consulte la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circule por vías principales.

Se aconseja que no estacione a la orilla de los ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes, ni cerca de ellos, ni en zonas inundables.

En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el turismo.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad adaptándose a la visibilidad existente, evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, si va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente, se deben evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.