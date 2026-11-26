Reunión con la plataforma de afectados por el Avant. - JCCM

CIUDAD REAL 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a la Plataforma de Afectados por el Avant que mantiene su petición de protección laboral para los trabajadores afectados por la interrupción de la alta velocidad.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero; la directora general de Transportes, Lucía Balmaseda, y la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, han mantenido una reunión con la Plataforma en la sede de la Delegación provincial, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Los representantes del Gobierno regional han explicado que ven lógica su petición de compensaciones a los usuarios habituales del Avant por las consecuencias de la interrupción de la conexión ferroviaria de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía tras el accidente de Urda.

Así, José Manuel Caballero ha señalado que esta interrupción "afecta de forma directa a prácticamente 3.000 trabajadores que se desplazan diariamente a Madrid y otros usuarios cuya vida personal y laboral depende del tren".

Tras la reunión, en la que han escuchado sus propuestas, los miembros del Ejecutivo autonómico han compartido con los representantes de la plataforma su compromiso para trasladar estas demandas al Gobierno de España que resulte de las próximas elecciones.

"La realidad de Ciudad Real, Puertollano y sus pueblos de alrededor está ligada y tejida en torno a la Alta Velocidad, que ha estado funcionando durante más de 30 años, conectando esta provincia laboral, económica y socialmente con Madrid y Andalucía; por eso, es importante que mientras se actúa en la vía se deben ofrecer soluciones temporales", ha concluido Caballero.

Asimismo, el vicepresidente segundo ha afirmado que desde el Gobierno regional se mantiene un contacto constante y directo con Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes para conocer la planificación de la actuación sobre la vía y el calendario para el restablecimiento de la alta velocidad.

"Confiamos en que se puedan desarrollar las actuaciones con la mayor inmediatez, dentro de las circunstancias, y en las mejores condiciones para garantizar que se reestablece el servicio en las mejores condiciones posibles", ha remarcado.