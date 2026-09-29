C-LM materializa la aprobación de 17,6 millones para formar a personas desempleadas y apoyar nuevas pymes industriales

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco - JCCM

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado 17,6 millones de euros dirigidos a formar y cualificar a personas desempleadas a través de los programas duales de Formación Profesional en el Ámbito Laboral y a favorecer y apoyar la creación y el crecimiento de las pymes industriales de la región.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha informado de los asuntos relativos a la Consejería aprobados hoy en Consejo de Gobierno, y que se traducen en una fuerte apuesta del Ejecutivo autonómico "por generar oportunidades de formación y empleo para las personas en Castilla-La Mancha, y en el refuerzo de las capacidades industriales de la región".

El primero de estos programas aprobados hoy en Consejo de Gobierno es la nueva convocatoria de cuatro líneas de los programas duales que aúnan formación y experiencia práctica en empresas: Dual Verde, dirigido a proyectos formativos en los entornos más rurales de la región; Nuevas Oportunidades, que se destina especialmente a la formación y contratación de personas mayores de 50 años; CREA, para colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social tales como personas migrantes o personas con discapacidad; y Oficios Tradicionales, para formar y cualificar perfiles en profesiones muy demandadas en el mercado de trabajo, como la fontanería, la carpintería, la electricidad o la soldadura.

"Aunque los beneficiarios directos de esta inversión son los centros de formación, a quienes agradezco su compromiso y su esfuerzo, especialmente en las zonas rurales; y las empresas, que se benefician directamente de la cualificación de perfiles que se forman en sus centros de trabajo a través de la experiencia laboral; las beneficiarias últimas de este programa son las 450 personas desempleadas que estimamos que podrán formar parte de cerca de 40 acciones formativas", ha señalado Patricia Franco. Además, ha indicado que la inversión, "que puede alcanzar una media de 28.000 euros por alumno, es la mejor que podríamos realizar porque estos programas son la mejor entrevista de trabajo para las personas que participan en ellos".

Así, la consejera ha recordado que los programas duales tienen, en su duración, un 35% de formación teórica, y un 65% de experiencia laboral remunerada en las empresas y centros de trabajo participantes. "Además, hay un compromiso de contratación por parte de las empresas de al menos el 20% en las tres primeras líneas, y hemos elevado al 40% el compromiso de contratación en la línea de Oficios Tradicionales; aunque luego las empresas superan habitualmente este mínimo".

La convocatoria se publicará en los próximos días en el DOCM y, desde el día siguiente, se habilitará un plazo de solicitud de un mes. "Esta convocatoria refuerza la apuesta que llevamos realizando mucho tiempo por la formación dual, que nos llevó a ampliar la oferta en el año 2021 y que ha hecho que, desde entonces, hayamos invertido 127 millones de euros en formar a 6.994 personas desempleadas, con acceso a un contrato laboral y experiencia en empresas durante su periodo formativo", ha remarcado Patricia Franco.

SEIS MILLONES DE EUROS PARA APOYAR NUEVAS PYMES INDUSTRIALES

El segundo de los programas que se han aprobado hoy es la primera convocatoria de un novedoso programa en la región, 'Nacimiento de Pymes Industriales', dotado con seis millones de euros. "El pasado año, en el Debate sobre el Estado de la Región, el presidente Page comprometió dos nuevas iniciativas para las pymes de la región: 'Bono Crecimiento Pyme', que ya ha puesto a disposición de nuestro tejido económico nueve millones de euros; y el 'Nacimiento de Pymes Industriales' que aprobamos hoy, cumpliendo ese compromiso", ha indicado la consejera.

La convocatoria, que abrirá su plazo de solicitud durante nueve meses una vez que se publique en el DOCM, está dirigida a reforzar las capacidades industriales de la región apoyando proyectos en tres ámbitos: la creación desde cero de una nueva pyme industrial, la ampliación de una pyme industrial ya existente con un nuevo centro de trabajo, o la llegada de pymes industriales procedentes de otras regiones del país que se establezcan en Castilla-La Mancha.

"Como requisitos, también tienen que crear cinco puestos de trabajo, o dos si se establecen en nuestras zonas más rurales; y mantener su actividad durante tres años", ha detallado la consejera, señalando que las ayudas "pueden llegar a cubrir el 100% del proyecto, y están entre los 80.000 y los 100.000 euros, para conceptos como la realización de estudios, la certificación u obtención de patentes, la formación de personal o el diseño de producto, entre otras".

Este programa quiere reforzar las capacidades industriales de Castilla-La Mancha, "que como me gusta recordar, es una de las comunidades autónomas del país con mayor aportación de la industria a nuestro PIB, con un 20,7%, y además somos la segunda región de toda España en la que más ha crecido el empleo en la industria desde el año 2015", después de que se hayan creado en Castilla-La Mancha 49.100 nuevos empleos industriales en la última década, y que el PIB industrial haya pasado de los 7.500 millones de euros en el año 2015 a los 11.500 millones de euros de la actualidad, un crecimiento del 51% que sitúa a la región como la cuarta comunidad autónoma del país en crecimiento del PIB industrial desde el año 2015.