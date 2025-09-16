C-LM mira al Gobierno de España para regularizar pisos turísticos "ilegales": "Que amablemente ayude a los propietarios"

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha "sugerido" que sea el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que ayude a regularizar los pisos turísticos que no están registrados, pues es quien tiene la información.

A preguntas de los medios, Hernando ha reaccionado de este modo después de que el pasado domingo el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) notificase la existencia de 918 pisos turísticos ilegales en Castilla-La Mancha a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Antes de entrar en materia, ha pedido tanto a ayuntamientos como al Gobierno de España "hablar con propiedad", pues ha precisado que "al igual que no se habla de personas ilegales, tampoco hablemos de viviendas ilegales".

"Vamos a matizar. Son pisos turísticos que no están en un registro, porque están en trámite, o porque esas personas necesitan ayuda para registrar su piso. No estamos hablando de pisos patera, no estamos hablando de zonas donde se hacinan a las personas. Son pisos que no están regulados y que estoy convencido de que sus propietarios lo primero que quieren es poder regularlos", ha defendido.

Así, y tras insistir en que es el Ejecutivo central, del "que proviene la iniciativa", el que ha de ponerse en contacto con los propietarios "y ayudarles amablemente a regularizar la situación", el consejero castellanomanchego ha dicho que esta medida no va a conseguir bajar el precio del alquiler.

"Si lo que queremos son precios del alquiler más bajos, lo que tenemos que ponernos es a construir viviendas sin parar", ha reivindicado Hernando, que ha tildado de "triste" intentar arreglar la problemática de la vivienda por esa vía, al tiempo que ha defendido a esas personas que, "la gran mayoría de las veces, lo que ha hecho es coger una casa casi derruida o un piso ya viejo y reformarlo y meterle un dinero, mejorando espacios urbanos".

Dicho esto, y tras asegurar que "miente quién piense que criminalizando a los pisos turísticos mañana se arregla el problema del alquiler", ha instado al Ejecutivo central a abordar seriamente un problema tan difícil.

"En un país que todavía está sin plan estatal de vivienda, que se agota ya el actual, no podemos estar poniendo tiritas cuando lo que hace falta es cirugía mayor. Necesitamos ya un plan estatal", ha reinvidicado, arremetiendo contra el departamento que dirige Isabel Rodríguez por no informar.

"Se han invertido los papeles en la política española hasta tal punto que tendría que ser yo quien le pregunte a ustedes, los periodistas, que de qué van las medidas que se han anunciado. Porque me entero por la prensa", ha criticado Hernando, que se ha preguntado qué va a pasar en 2026.

"¿En Barbecho? Basta ya de cualquier tipo de confrontación. Aquí hacen falta soluciones", ha terminado exigiendo.