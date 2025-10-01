C-LM y MITECO culminan una reunión "sin avances significativos" sobre las nuevas reglas del Tajo-Segura

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez; y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han terminado una reunión en la tarde de este miércoles en la que, si bien se ha puesto encima de la mesa el retraso de la entrada en vigor de las nuevas mnormas del trasvase Tajo-Segura, no ha habido "avances significativos" en la materia.

Según la información recabada por Europa Press de fuentes de la Consejería, se han analizado diferentes asuntos del área de Medio Ambiente, entre otros la situación actual de propuesta de modificación de las reglas de explotación.

"En este último asunto no ha habido ningún avance significativo por lo que continuaremos trabajando e insistiendo con argumentos técnicos y jurídicos la necesidad de su modificación", apuntan desde Desarrollo Sostenible.