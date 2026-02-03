C-LM no es "ajena" al "impacto negativo" pero destaca que es la cifra más baja de desempleo en últimos 18 años

Archivo - La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha analizado los datos del paro registrado y afiliación a la Seguridad Social en la región correspondientes al mes de febrero. - A.PEREZ HERRERA - Archivo

TOLEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido este martes que no es una región "ajena" al "impacto negativo" del desempleo en este mes de enero, pero ha destacado que la "robustez" del empleo en esta tierra permite que el impacto sea menor que en ejercicios anteriores.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, que ha puesto en valor que el análisis interanual de las cifras del paro, conocidas hoy, refleja una "evaluación muy positiva" creciendo por encima de la media nacional en los últimos doce meses.

Es, según Chust, la "cifra de paro más baja en un mes de enero en los últimos 18 años y la cifra más alta de empleo de toda la historia de la región en un mes de enero".

El impacto negativo de este mes de enero se ha dejado sentir en el conjunto del mercado laboral del país, ha mencionado, pero en Castilla-La Mancha representa "la cuarta menor subida de paro en un mes de enero en términos absolutos de toda la serie histórica".

Tras remarcar que el paro ha subido en términos mensuales en ambos sexos, en todos los tramos de edad y de forma generalizada en todas las provincias, ha valorado que "hoy en la región hay más de 10.800 personas menos en desempleo que había hace un año".

También supone "la tercera mayor bajada de paro en términos interanuales para un mes de enero de toda la serie histórica y la tercera mayor bajada de paro para cualquier mes en la región desde septiembre de 2023". Además, según la viceconsejera, "el paro baja en la región con más intensidad de lo que hace en el conjunto del Estado".

Chust ha valorado que "todos los sectores sin excepción alguna tienen hoy menos desempleo que un año con bajadas particularmente importantes en la agricultura, con un descenso del 12 por ciento y en el sector de la construcción donde el descenso es del 10,54%". En todas las provincias Castilla-La Mancha registra "menos desempleo en enero que hace un año".

SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, "el comportamiento es muy similar al del paro, "en un mes también negativo" que refleja "estacionalidad para la afiliación", ha mencionado Chust.

En enero se anota un descenso del 1,54% en afiliación, pero en términos anuales hay "un crecimiento significativo del 2,51%", lo que implica que hoy en Castilla-La Mancha "hay 19.545 personas más trabajando de lo que lo había hace un año, siendo además la cuarta comunidad del país que más empleo ha creado en el último año".

Un total 797.800 de personas afiliadas en la región "supone el dato más alto de toda la serie histórica para un mes de enero de Castilla-La Mancha".

Respecto a los datos de personas trabajadoras autónomas hay "un ligero descenso de un 0,5%, pero en términos interanuales el dato vuelve a ser positivo", con 1.290 autónomos "más que hace un año, un incremento del 0,87%".

La región contabiliza "149.661 personas trabajadoras autónomas en la región, el segundo dato más alto de toda la serie histórica para un mes de enero" en Castilla-La Mancha.

En suma, tal y como ha relatado la viceconsejera de Empleo, la región protagoniza una "evolución continuada y sostenida en el tiempo", que invita al Ejecutivo "a continuar poniendo en marcha políticas activas de empleo, políticas de formación y de cualificación, para seguir generando oportunidades de trabajo".