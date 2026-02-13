C-LM no cree que el anteproyecto para limitar la colaboración público-privada en sanidad vaya a ver la luz en breve

Archivo - El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, a su llegada al Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha dicho este viernes que no es "optimista" respecto a que el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud pueda ver la luz en breve. "Seguimos expectantes", ha añadido.

A preguntas de los medios antes de participar en el Forum Interterritorial de Salud organizado por Medicina Responsable, Fernández Sanz ha afirmado que "el momento es difícil" y que el sistema necesita "reflexión interna" antes de dedicarse a esto.

"Creo que la concesión puede ser un buen modelo. A mí me parece que la actividad público-privada sigue siendo un buen modelo, pero hay que elegirlo como excepcionalidad en muchos de los casos y también para según qué cosas", ha apuntado, para agregar que en sanidad no hay que pensar en la factura final, sino en las personas.

Así, ha indicado que Castilla-La Mancha cuenta con la sanidad privada porque cuando le hace falta "de manera excepcional" siempre tiene "buena respuesta", para aclarar que la región castellanomanchega es una comunidad en la que más del 90 por ciento de la prestación asistencial sanitaria es pública.