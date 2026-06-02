C-LM ofrece a Hydnum Steel sus herramientas de formación para cubrir las vacantes en las instalaciones de Puertollano

La Junta ha trasladado la disposición de sus recursos de formación a la empresa siderúrgica. - JCCM

CIUDAD REAL 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a Hydnum Steel que tiene a su disposición todas las herramientas y programas de cualificación y formación profesional en el ámbito laboral para dar cobertura a los perfiles que va a requerir para el funcionamiento de la acería verde que la compañía está impulsando en Puertollano.

Tiene una previsión de alcanzar los 1.000 empleos directos y superar los 3.000, entre directos e indirectos, cuando llegue a sus niveles máximos de producción.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, se han reunido este martes en la sede de la Consejería de Economía con la CEO de Hydnum Steel, Eva Maneiro y la directora de Talento de la compañía, Patricia Vázquez, para poner sobre la mesa cómo las herramientas de formación y cualificación que el Gobierno regional despliega desde ambas consejerías pueden contribuir a la formación de perfiles dirigidos a ocupar los empleos de la acería verde de Puertollano, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Entre estas herramientas, más allá de las alianzas que el Ejecutivo autonómico establece y desarrolla con la Universidad de Castilla-La Mancha, están también el IV Plan de Formación Profesional de la región, que cuenta hasta 2030 con una inversión cercana a los 2.000 millones de euros y que juega un papel fundamental en el crecimiento futuro de grandes proyectos de inversión en la comunidad autónoma.

Un ejemplo de ello son los resultados del X Barómetro de Clima de Negocio de Castilla-La Mancha publicados la pasada semana, que recogen que las empresas de inversión extranjera que llegan a la región demandan en un 51% puestos derivados de la FP y la FP de Ámbito Laboral, frente a un 35% de la titulación superior universitaria.

En este sentido, ambos consejeros han señalado la amplia oferta formativa que se desarrolla con impulso público en la Comunidad Autónoma, incluyendo tanto los Grados Medios y Grados Superiores, como la oferta integrada de Formación Dual o los cursos y acciones de formación 'a la carta' para empresas y proyectos industriales en la región, que permite a las empresas, en colaboración con los centros de formación de la región, diseñar y desarrollar acciones formativas dirigida específicamente a cualificar perfiles relacionados con su actividad.