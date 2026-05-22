C-LM pide a CHS que ponga a disposición del sureste de Albacete 60 hm3 al año de recursos de propios de la cuenca

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán - JCCM

ALBACETE 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha exigido que el Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), planifique e invierta para poner a disposición del sureste de Albacete al menos 60 hectómetros cúbicos al año de recursos propios de la cuenca (superficiales y subterráneos en buen estado).

Así lo ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha asistido a la asamblea constituyente de esta Plataforma en la que ha resultado elegido presidente Miguel Martínez Tébar, como vicepresidente José Carlos Díaz Rodríguez, en calidad de secretario ha sido escogido Ignacio Valcárcel Alcázar y asume las veces de tesorero Francisco Mansilla Pérez. También ha estado presente el delegado de Agricultura, Ramón Sáez.

El Gobierno regional ha felicitado y mostrado todo su apoyo a la nueva Plataforma de Regantes del Alto Segura, impulsada por municipios, comunidades de regantes, SAT y organizaciones agrarias de la provincia de Albacete, con quienes comparte "la preocupación de las consecuencias que puede tener la futura planificación hidrológica 2028-2033 para esta provincia y en particular para el sureste".

También ha demandado un reconocimiento normativo del regadío de apoyo a cultivos leñosos, predominantes en Albacete, y la financiación urgente de estudios hidrogeológicos detallados y campañas piezométricas para conocer el estado real de las masas de Corral Rubio, Tobarra-Tedera-Pinilla, Sinclinal de la Higuera, Conejeros-Albatana, Ontur y El Molar.

A ello ha sumado el mantenimiento y refuerzo de la reserva para regadíos sociales, porque tienen una función social acreditada y son el principal instrumento anti despoblación del territorio.

El consejero ha planteado exigir que el nuevo Plan de Medidas "corrija la manifiesta desproporción según la cual Albacete genera el 75% de los recursos y recibe el 5% del presupuesto, dado que las inversiones en infraestructuras se deben diseñar con criterios que beneficien homogéneamente al conjunto de la Demarcación, no solo a las zonas costeras y del Acueducto Tajo-Segura".

SENTENCIA DEL TRASVASE

En referencia a la sentencia del trasvase, Martínez Lizán ha indicado que "pone de manifiesto que una sentencia tras otra se viene dando la razón a los postulados de Castilla-La Mancha. Esto no es defender las cuestiones vinculadas a la región perjudicando a otros territorios, esto es poner en valor las necesidades que Castilla-La Mancha tiene para seguir creciendo y desarrollándose. En muchos casos, entendiendo que con dotaciones de 700 metros cúbicos por hectárea es simplemente para subsistir", ha señalado Martínez Lizán.

El consejero ha hecho una radiografía de la situación en la provincia de Albacete, "que no puede seguir soportando el actual desequilibrio hídrico". Y es que, tal como ha explicado, mientras que el 75% de los recursos hídricos de la cuenca del Segura se generan en la provincia de Albacete, apenas cuenta con el 7,7% del agua disponible y recibe únicamente el 5% de las inversiones previstas, ha informado la Junta en nota de prensa.

En Castilla-La Mancha, en los últimos diez años, se ha incrementado el regadío, "pero lo hemos hecho eficientemente", ha señalado Martínez Lizán. En estos momentos, aun estando cinco puntos por debajo de la media de superficie de regadío, se hace con un 10% por encima de la media en eficiencia hidráulica y energética.

"Pero es que, además, esto lo hacemos con dotaciones que en muchos casos son ridículas. En Montealegre hay algo más de 800 metros cúbicos por hectárea y en Ontur 790, lo que indica el grave desequilibrio que suponen las concesiones que tenemos dependientes de la cuenca del Segura. Ocurre lo mismo en la del Júcar. En Castilla-La Mancha, las dotaciones medias que tenemos están a un 50% de la media que hay en otras comunidades", según el consejero,

Así, ha indicado que "el papel fundamental de esta plataforma tiene que ir dirigido a intentar arreglar todo este desaguisado, todas estas injusticias que se han venido produciendo históricamente".

DIRECTIVA MARCO

El consejero ha continuado recordando que en este momento se enfrenta el cuarto proceso de planificación hidrológica en el que juega un papel fundamental la Directiva Marco del Agua, "una directiva que viene de hace 25 años, que se enmarca en un contexto europeo en el que nada tiene que ver lo que ocurre en una provincia del norte de Europa con lo que ocurre en una del sur o lo que ocurre en un país con lo que ocurre en otro de los 29 países de la Unión Europea".

"En este sentido, vienen perfectamente definidos los argumentos dentro de esa directiva para que, por cuestiones socioeconómicas, no entre en vigor con la rotundidad que lo han puesto en el Esquema de Temas Importantes las propias confederaciones. Por esta razón, vamos a apostar por reivindicar la no aplicación y pedir esa moratoria que ya ha hecho nuestro presidente en el Comité de las Regiones para que no se aplique de forma inmediata, ya que sería un agravio tremendo retornar al secano, porque no solo moriría el agricultor que no tuviera la concesión, moriría toda la localidad".