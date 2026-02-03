C-LM pide que se mantengan los fondos europeos necesarios para abordar los problemas de suministro y uso de agua

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero - EUROPA PRESS

BRUSELAS/TOLEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado este martes que se mantengan los fondos europeos "necesarios" para que los estados miembro de la Unión Europea puedan abordar los problemas derivados del suministro y el uso del agua.

Así lo ha indicado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en declaraciones a los medios, momentos antes de participar en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité de las regiones, donde ha hecho esta petición.

Caballero ha expresado de este modo su preocupación por el hecho de que la presidencia chipiotra de la UE, durante este semestre, no tenga en cuenta como "un problema fundamental" que los países y las regiones tengan capacidad de hacer frente a situaciones hídricas como las que se dan actualmente.

"Desde Castilla-La Mancha vamos a defender que los Estados miembro y las regiones estemos bien dotados económicamente para hacer frente a los problemas que en materia de agua existen en estos momentos", ha manifestado.

En concreto, desde el Gobierno regional se solicita que se sigan manteniendo los fondos europeos necesarios para que se pueda abordar la construcción de infraestructuras que garanticen el agua "donde se necesita y cuando se necesita" o que permitan evitar los desastres ocasionados como consecuencia de las danas o de las riadas.

"Esta es la estrategia fundamental para Castilla-La Mancha, defender que haya inversiones potentes que permitan utilizar el agua para el desarrollo económico, desde luego para la vida, pero también para todo lo que se refiere al sector agrario e industrial", ha argumentado Caballero.

Como ejemplo de fondos europeos usado a tal fin, el vicepresidente segundo ha puesto la inversión que se va a hacer en la provincia de Ciudad Real para poder utilizar el agua de la tubería del trasvase Tajo-Segura para llevarla hasta el Campo de Calatrava, con el fin de garantizar el suministro de agua a poblaciones que suman más de 150.000 habitantes.

Se trata, ha detallado, de una inversión que se licitó en más de 90 millones de euros, que finalmente se ha adjudicado en más de 72 millones de euros --un 65 por ciento de fondos europeos-- y que va a garantizar el agua a las poblaciones del Campo de Calatrava pero también a la localidad de Daimiel, a Ciudad Real capital y la mancomunidad de municipios que se abastecen de ese sistema.

En este sentido, ha avanzado que este viernes se va a constituir la comisión de seguimiento, con representantes del Gobierno de España, de la empresa pública Acuaes y la Junta de Castilla-La Mancha, "para determinar que esta infraestructura se acomete con el rigor técnico y con las posibilidades de que sea una realidad más pronto que tarde".