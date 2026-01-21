C-LM pide que "nadie tenga prisa en buscar culpables" a los 2 accidentes de tren: "Ahora lo importante son las víctimas"

Imagen de los trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz (Córdoba). - Joaquín Corchero - Europa Press

TOLEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido este miércoles que "nadie tenga prisa en buscar culpables" a los dos accidentes de tren mortales ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) porque "ahora lo importante son las víctimas" y sus familias y atender a quien esté todavía hospitalizado.

"Nadie debe tener prisa en una situación como la que estamos viviendo, porque hay personas que han fallecido "y otros que se están jugando la vida", ha comentado la consejera Portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, a preguntas de los medios tras la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana.

A su juicio, primero hay que "tener un respeto por todas esas personas y por sus familias" y luego "ya habrá tiempo de esclarecer todo lo ocurrido y que nadie tenga prisa en buscar culpables".

"No tenemos que tener demasiada prisa en pedir explicaciones. Hay que estudiar y hay que analizar hasta el fondo qué puede haber ocurrido para que no vuelva a pasar y poner todas las soluciones posibles".

Además, al pésame que ya mostró el Ejecutivo regional a todas las familias de las personas que han fallecido en el accidente cordobés --entre las que figura el marido de una vecina de Miguel Esteban (Toledo)--, Esther Padilla ha sumado también pésame por el fallecimiento del maquinista de Cataluña, expresando también su confianza en la recuperación de todos los afectados.