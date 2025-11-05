C-LM pide al Parlamento Europeo el freno al Marco Financiero Plurianual y reivindica el valor de los Fondos de Cohesión

El vicepresidente primero ha participado en la reunión de la Alianza de Regiones por la Cohesión, en el Parlamento Europeo. - JCCM

TOLEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha trasladado la negativa del Ejecutivo autonómico a la propuesta del Marco Financiero Plurianual para el próximo periodo de programación que ha presentado la Comisión Europea, toda vez que ha pedido en el Parlamento Europeo que se trabaje para poder frenar la propuesta.

Martínez Guijarro, que ha intervenido en la reunión de la Alianza de Regiones por la Cohesión, celebrada en el Parlamento Europeo, en Bruselas, ha pedido que se acepten las propuestas de las regiones "que estamos a favor de que sigan las políticas de cohesión como uno de los pilares del Marco Financiero Plurianual", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Y es que, ha continuado, la creación de un macrofondo que integra los actuales Fondos Estructurales (Feder, FSE+ y Feader) que tan importante son para el desarrollo de las regiones más desfavorecidas y, en especial, para sus zonas rurales, "supondrá de facto la pérdida de recursos para las mismas y un aumento de la desigualdad entre las diferentes regiones de la Unión Europea".

En este sentido, ha rechazado también que el nuevo planteamiento vaya en la línea de la renacionalización de los fondos dejando en manos de los Gobiernos estatales la gestión de los fondos y, por lo tanto, merma el papel de las comunidades autónomas y las entidades locales y puede redundar en el abandono de los territorios.

Al contrario de la propuesta trasladada desde la Comisión Europea, el modelo debe ser el de una relación directa entre los gobiernos regionales y locales con la Comisión tanto en la definición de las prioridades de inversión como en la realización de intervenciones concretas, manteniendo los programas operativos entre las regiones y la Comisión Europea. Y es que, ha apuntado, "solo desde esa relación directa con aquellos que están en los territorios se pueden tomar medidas eficaces que se adapten a las características territoriales específicas".

RECHAZO A LA PROPUESTA DE LA PAC

En esta misma intervención, Martínez Guijarro también ha trasladado a la Alianza de las regiones el rechazo del Gobierno castellanomanchego a la propuesta de la PAC que reduce "de manera radical" los fondos, recortando programas de desarrollo rural, los cuales incluyen muchas líneas de apoyo a la incorporación de jóvenes, las infraestructuras agrarias, la industria agroalimentaria o el enfoque Leader.

En este contexto, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a defender "con uñas y dientes" que el segundo pilar de la PAC cuente con una financiación suficiente, y va a trabajar para que los agricultores tengan garantizado su nivel de renta por eso es necesario, ha dicho, "una reserva de fondos para los agricultores".

Para ello, ha pedido un acuerdo de todas las partes --con las organizaciones agrarias y las fuerzas políticas-- para tener un planteamiento claro para trasladar al Ministerio y a las instituciones europeas.