C-LM pide reflexión a Bolt en su incumplimiento de la ley en Toledo y ya tramita 400 denuncias contra la empresa

Archivo - Ndp Bolt Amplía Su Servicio En Toledo Con El Lanzamiento De Vtc - Europa Press - Archivo

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha tramitado las 400 denuncias de la Policía Local contra la empresa Bolt por realizar trayectos urbanos en Toledo para los que no tiene autorización, razón por la que le ha pedido a la empresa reflexionar sobre el incumplimiento de la ley que está llevando a cabo en la ciudad.

Estas denuncias se encuentran en tramitación y pueden resultar finalmente en multas de entre 400.000 y 1,2 millones de euros, tal y como ha precisado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, a preguntas de los medios en rueda de prensa.

"Creo que Bolt debería reflexionar sobre la estrategia que está siguiendo a la hora de infringir una y otra vez el cumplimiento de la ley", ha aseverado el titular del ramo.