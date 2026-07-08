C-LM plantea a la CHG reconvertir en regadío hasta 9.000 hectáreas de olivar en el Campo de Montiel

El vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, José Manuel Caballero. - JCCM

CIUDAD REAL 8 Jul. (EUROPA PRESS -

El Gobierno regional ha planteado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la reconversión en regadío de hasta 9.000 hectáreas de olivar en el Campo de Montiel.

Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde Pozo de la Serna, acompañado por el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz Brazales; y por el delegado provincial de Fomento, Manuel Martínez Lopéz-Alcorocho.

En este sentido, ha remarcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "lo ha hecho" y ha presentado 200 alegaciones a todas las demarcaciones hidrológicas que tienen impacto en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

Caballero ha señalado que "de manera particular, ha pleanteado alegaciones al Guadiana, que es una demarcación hidrológica muy importante para la provincia de Ciudad Real, y también al Guadalquivir, ya que esta afecta a una parte de la provincia del Campo de Montiel y de municipios de la comarca de Puertollano, así como a localidades del suroeste de la provincia de Albacete".

Por este motivo, desde Campo de Montiel, Caballero ha detallado algunas de las alegaciones que se han presentado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que afectan a esta comarca.

Caballero ha puesto el acento en la petición hecha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para impulsar la transformación en regadío de entre 6.000 y 9.000 hectáreas de olivar en el Campo de Montiel, "una actuación que cuenta con una dotación de 15 millones de euros en los presupuestos".

En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno regional ha reclamado que el proceso se active cuanto antes para que lo más pronto posible puedan ponerse en regadío las primeras 1.000 hectáreas hacia este objetivo.

AGUAS RESIDUALES

Por otro lado, José Manuel Caballero ha reclamado también, entre otros asuntos, que la futura directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales tenga en cuenta la realidad de los pequeños municipios y vaya acompañada de financiación estatal o europea.

"El objetivo es que permita a los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes afrontar las nuevas exigencias en materia de depuración y aguas residuales", ha explicado.

Así, ha señalado que las alegaciones se basan también en ayudar a las obligaciones que tienen los ayuntamientos en cuanto al abastecimiento y a abordar las dificultades cuando se trata de obras que son muy costosas.

Finalmente, José Manuel Caballero ha confiado en que se puedan conocer saber también las alegaciones que han presentado otras administraciones, saber si la Diputación ha presentado alguna alegación o si los partidos políticos de la oposición han presentado alguna alegación.

"Está bien que todos hablemos, pero lo importante también es que todos nos retratemos, que todos tengamos la posibilidad de decir por escrito cuál es nuestra posición en materia de agua y en qué medida defendemos por escrito lo que luego decimos a los medios de comunicación".

Por eso, les ha instado a "compartir este trabajo desde la transparencia para exponer cuáles han sido sus propuestas, si es que las han hecho".