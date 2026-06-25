C-LM planteará en Europa elevar la inversión en relevo generacional en la PAC al 10%

Caballero clausura la jornada sobre oportunidades de financiación europea que ha desarrollado hoy la Oficina de Proyectos Europeos. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha planteará en Europa que la inversión que se destina a políticas relativas al relevo generacional incluidas dentro de la Política Agraria Común se duplique hasta llegar al 10 por ciento.

Así lo ha confirmado, junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; en la jornada sobre oportunidades de financiación europea que ha desarrollado este jueves la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En este sentido, según informa el Ejecutivo regional, José Manuel Caballero ha explicado que la posición que defenderá en Europa la región pasa por reforzar los recursos destinados al relevo generacional en el sector agrario.

"Mientras la propuesta de la Unión Europea contempla destinar un 5 por ciento de la Política Agraria Común (PAC) a estas políticas, Castilla-La Mancha plantea elevar esa cifra hasta el 10 por ciento, con el objetivo de garantizar que ningún joven que quiera incorporarse a la actividad agraria se quede sin apoyo por falta de financiación".

Asimismo, ha subrayado que el relevo generacional no debe limitarse únicamente a la continuidad de las explotaciones familiares, sino que también debe facilitar la incorporación de jóvenes que no proceden del sector agrario ni del medio rural, pero que ven en él una oportunidad de empleo y de proyecto de vida. Esta será, tal y como ha confirmado, una de las propuestas que el presidente, Emiliano García-Page, defenderá la próxima semana ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones que tendrá lugar en Bruselas.

Esta intervención García-Page "supone la culminación de un trabajo que llevamos desarrollando desde hace meses con el sector agroalimentario de la región y de toda Europa, tal y como nos encargó el Comité Europeo de las Regiones al ser Castilla-La Mancha una referencia de éxito en la aplicación de políticas de relevo generacional".

"Vamos a defender un mayor presupuesto plurianual porque creemos que el que se ha presentado no tiene ninguna ambición ni puede afrontar los retos y las necesidades que tenemos por delante. Aunque el panorama internacional ha cambiado y hay que invertir en defensa, en ningún caso esta inversión puede menoscabar los derechos de nuestro sector agrario ni nuestra soberanía alimentaria".

El Ejecutivo castellanomanchego, ha dicho, ha reforzado su presencia y protagonismo en las instituciones europeas durante los últimos años, consciente de que, cada vez más, las decisiones que se toman en Europa tienen un impacto real y directo en la vida de los ciudadanos y también en la acción de las administraciones.

PRIMER AÑO DE LA OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS

Desde esta jornada con medio centenar de entidades, instituciones y colectivos interesados en financiación europea, José Manuel Caballero ha felicitado a la Oficina de Proyectos Europeos por su primer aniversario con un importante porcentaje de éxito en las iniciativas que se han impulsado y acompañado.

"Teníamos un gran éxito ya como Gobierno regional captando fondos europeos y ejecutándolos, pero creíamos que teníamos que servir de conexión para que la sociedad, el tejido asociativo e incluso el sector privado pudiese conocer las oportunidades de financiación que existían en Europa, acompañarles en el proceso de captación de fondos y servir como nexo para impulsar proyectos que, sin duda, están mejorando nuestra región", ha explicado Caballero.

Por su parte, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; ha destacado la buena acogida que está teniendo la Oficina de Proyectos Europeos desde su puesta en marcha, una iniciativa que, según ha señalado, venía a cubrir una necesidad existente en Castilla-La Mancha.

Rodrigo ha explicado que, gracias a las acciones de formación, la asistencia técnica especializada y el trabajo de acompañamiento que se realiza con entidades, empresas, asociaciones e instituciones, cada vez son más los proyectos de la región que concurren a convocatorias europeas de gestión directa impulsadas por la Comisión Europea.

En este sentido, ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos hasta el momento, destacando que la actividad desarrollada por la Oficina ha contribuido ya a captar alrededor de 3,2 millones de euros para Castilla-La Mancha.