C-LM presenta en Toledo un total de 13 trabajos audiovisuales proyectados en el Festival Internacional de Cine de Sitges

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha presentado en el Círculo de Arte de Toledo un total de 13 cortometrajes que han sido proyectados en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Sitges. Una sesión estimada de 100 minutos que ha reunido títulos de ficción, terror, fantasía y humor negro, muchos de ellos con importantes reconocimientos y premios a lo largo de sus recorridos por festivales nacionales e internacionales.

Los títulos seleccionados destacaban por su diversidad de géneros y estilos, según ha informado la Junta en nota de prensa. Desde el suspense psicológico hasta la sátira social, pasando por el terror metafísico, la distopía, la animación o el humor negro. Un mosaico que reflejaba la pluralidad de voces de la nueva generación audiovisual, comprometida tanto con el oficio como con la experimentación visual.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado que la exposición es una muestra del crecimiento sostenido del sector audiovisual de la región y del valor de las políticas de acompañamiento que fomentan la profesionalización y la visibilidad de los profesionales y de los nuevos cineastas.

Las obras proyectadas han sido 'Bebé', de Allan J. Arcal; 'Plato estrella', de Roberto del Castar; 'El guardián de la piscina', de Rubén Laguna; 'Reverso', de Miguel Ángel Carrión; 'Carne', de Ana Maestre; 'Sancho', de Hugo de la Riva; 'Night Bath', de Sergio Martínez; 'Veermee 42', de Rafael Lindem; 'Apotemnofilia', de Jano Pita; 'Survivers', de Carlos Gómez-Trigo; 'El lobo', de Jorge Chavero; 'Estática', de Luis Casanova; y 'Dronisio-Memorias de un juguete roto', de Javier Perea.

Carmen Teresa Olmedo ha destacado igualmente que la realización de esta sesión muestra un territorio fértil para la creación audiovisual, capaz de generar obras que dialogan con los lenguajes contemporáneos del cine fantástico y de autor.

"Sirve además como escaparate de las propuestas surgidas en los últimos años desde la propia Consejería de Cultura en su apoyo y fomento del audiovisual, impulsadas desde productoras, certámenes y centros de enseñanza audiovisual", ha finalizado sentenciado.