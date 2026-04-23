C-LM prevé sacar unas 40 plazas para personas con discapacidad intelectual en los procesos de empleo público en 2027

Archivo - El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto sacar unas 40 plazas para personas con discapacidad intelectual en la Oferta de Empleo Público de 2027, número que va ligado a lo que "permite la legislación", tal y como ha avanzado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Así lo ha avanzado durante el acto de bienvenida de los nuevos empleados y empleadas públicos del turno de discapacidad intelectual correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2023-2024, 29 correspondiente a personal funcionario administrativo y 17 de personal laboral del bloque de servicios domésticos.

Ha sido un proceso muy competitivo, ha afirmado el consejero, ya que se han presentado 580 aspirantes para 46 plazas, lo que se traduce en "12,6 aspirantes por plaza, muy por encima de la media de aspirantes para el conjunto de oposiciones que oferta la Administración regional".

Ha destacado el papel de las unidades de inclusión, que están funcionando bien y son importantísimas, unas unidades que tienen capacidad para mejorar, tal y como ha remarcado Ruiz Molina.

Por ello, ha querido "sensibilizar a las unidades donde se va a incorporar el personal con capacidades diferentes", algo que resulta positivo para "que el entorno sepa a que atenerse". En este punto, ha reconocido la labor de Cecap, Cermi y Plena Inclusión por su relación permanente con el Gobierno regional.

Ha ensalzado el consejero la constancia de las personas que han aprobado estas oposiciones. Asimismo ha remarcado un "dato muy importante", ya que de los 46 futuros funcionarios, todos son residentes en Castilla-La Mancha.

El "objetivo es retener el talento con los mejores y si son de Castilla-La Mancha, mejor", ha destacado Ruiz Molina.

En suma, ha instado a "colaborar entre todos" para ser capaces de mejorar los servicios públicos que presta la Junta y la calidad de los mismos.