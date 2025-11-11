C-LM prohibe desde este martes la cría de aves de corral al aire libre para frenar la influenza aviar

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este martes la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se decreta el confinamiento de las aves de corral en toda la región, medida que entra en vigor este mismo martes para prevenir y controlar la dispersión de la influenza aviar.

Esta resolución, que se establece al amparo de la Orden APA/2442/2006 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activada desde este lunex, conlleva la ampliación de las medidas específicas de protección frente a la influenza aviar en los municipios categorizados como de especial riesgo y vigilancia, a todos los municipios de la región.

En virtud de esta resolución, según informa el Gobierno regional en nota de prensa, no se podrá realizar la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, cuando esto no sea posible, se autoriza el mantenimiento de aves de corral al aire libre, mediante la colocación de telas pajareras o cualquier dispositivo que impida el contacto con aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral.

También impide dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que se trate esa agua a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

La resolución impide que los depósitos de agua situados en el exterior, requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, estén desprotegidos frente a las aves acuáticas silvestres.

El Ejecutivo castellanomanchego tampoco permite la utilización de pájaros de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes como señuelo; y, de la misma manera, impide la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral.

Por último, la resolución impide la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluyendo los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

Con el confinamiento, así como con el resto de las medidas, la Consejería pretende evitar el contacto de las aves de corral, tanto en explotaciones avícolas como en las aves de autoconsumo, es decir, aquellas que los particulares mantienen en sus huertos o casas de campo, con las aves silvestres.

Además, este confinamiento permite que tanto las explotaciones de camperas como ecológicas puedan mantener su categorización en los huevos, ante la situación de elevado riesgo a la cual está sometida el sector.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes contado desde este miércoles, ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, conforme a lo establecido en el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: (www.jccm.es).