C-LM reclama en Bruselas mantener fondos de cohesión para gestión forestal y pone a UFIL en Cuenca como caso de éxito

Susana Jara, ante el Comité de las Regiones - EUROPA PRESS

Susana Jara alerta de que la mitad del terreno forestal está en manos privadas que no logran rentabilidad en sus tareas de gestión

BRUSELAS/TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Medio Natural y Diversidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Susana Jara, ha participado en la mañana de este lunes en uno de los primeros foros de debate bajo el paraguas de la Semana de las Regiones que se celebra en Bruselas hasta el martes, donde ha reclamado mantener los fondos de cohesión que sirven para apuntalar las políticas de gestión forestal y ha puesto como ejemplo de caso de éxito a la estrategia UFIL en Cuenca desde el año 2018.

Lo ha hecho en una puesta en común entre dirigentes de varias regiones europeas que, bajo el epígrafe 'Más fuertes juntos: la innovación territorial como herramienta para la cohesión', ha servido para poner encima de la mesa los casos de éxito en cada territorio.

En una mesa compartida con representantes de las regiones de Umbria (Italia), Carintia (Austria), Bocas del Ródano (Francia) y Turingia (Alemania), los participantes han hablado de la importancia de la financiación de la Unión Europea no solo como una red de seguridad temporal, sino como una importante inversión a largo plazo que ayuda a sus regiones a ser innovadoras.

En declaraciones a Europa Press antes de participar en este grupo de trabajo, Jara ha considerado que para la región es muy importante una financiación que afecta con fondos estructurales y de cohesión a territorios rurales para atraer tejido empresarial en los territorios más despoblados.

"Necesitamos también impulso para la biomasa forestal, usando esta fuente de energía para desligarnos de los combustibles fósiles y eliminar biocombustibles fósiles de nuestros campos", ha aseverado.

Y es que, tal y como ha detallado, uno de los principales problemas de Castilla-La Mancha es que el sector forestal "no ha adquirido todavía la importancia que se merece, teniendo en cuenta que su superficie es del 48% a nivel regional".

Un potencial que, a su juicio, presenta "oportunidades económicas" pero que no se pueden atender porque "no hay gente en el territorio y no hay una estructura dimensionada ni personas que estén especializadas en la gestión" de estos terrenos.

Otro de los problemas que ha señalado es que, según estudios realizados, "hay un desfase en cuanto a la rentabilidad de las explotaciones", lo que hace que la gestión forestal que se necesita en hectáreas privadas "no se ejecute".

Y es que, asegura, "las dos terceras partes del territorio forestal está en manos privadas", y sus propietarios no pueden gestionar esa cantidad de terreno "si no tiene rentabilidad".

"Por eso es importante tener en cuenta la visión de los países mediterráneos", ha defendido la directora general, que no ha dejado de lado "los efectos del cambio climático" en los espacios forestales y su perjuicio en materia de incendios.

CASOS DE ÉXITO A COMPARTIR

Castilla-La Mancha ha compartido alguno de los casos de éxito en la materia gestionados desde la región, como es el Urban Forest Innovation Lab (UFIL) que lleva años desarrollándose en Cuenca, "un proyecto de bioeconomía asociado a la gestión forestal" por parte de emprendedores jóvenes en una provincia que es "forestal con excelencia".

Con una capital de provincia que es "el municipio con más superficie forestal de Europa", UFIL lleva aparejado desde 2018 "diferentes líneas de ayuda financiadas con fondos de cohesión Feder".

Con datos encima de la mesa, UFIL ha supuesto ya "la puesta en marcha de 45 empresas" que han empleado a más de 150 personas "relacionadas con la gestión forestal" o con el sector de la madera.

En este contexto, Jara ha alertado de los problemas derivados del avance del "negacionismo y extremismo" climático que se instala en un sector de la sociedad.

"Un monte bien gestionado te provee de materias primas, recursos y servicios ecosistémicos que evitan los efectos del cambio climático, la infiltración de agua o la erosión", ha defendido.

Por todo ello, ha abogado por "impulsar" con las ayudas europeas y los fondos de cohesión la creación y establecimiento de empresas de gestión forestal.

LA POLÍTICA DE COHESIÓN, "CLAVE"

En el debate con sus compañeros de otras regiones, ha querido destacar que la política de cohesión para Castilla-La Mancha es un elemento clave para su presente y su futuro, especialmente para el desarrollo de las políticas de gestión de los recursos naturales y forestales".

Como complejidad añadida, ha considerado que los bosques de Castilla-La Mancha "se ubican precisamente en los territorios más afectados por la despoblación", y "esto se traduce en una escasez casi total de mano de obra y empresas, una falta de demanda de materias primas forestales y un déficit estructural en la prestación de servicios básicos".

"La gestión diaria de los bosques y los recursos naturales en Castilla-La Mancha requiere la continuidad de los fondos de cohesión, especialmente los del Feader, gestionados a través del Plan Estratégico de la PAC (Pepac), pero también los del Feder. Estos fondos son fundamentales, ya que permiten cubrir una parte de los costes de gestión mientras se buscan soluciones innovadoras", ha rematado.