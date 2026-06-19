C-LM reclama una PAC con presupuesto, reglamentos adaptados al sector y fondos de cohesión para atender al medio rural

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. - JCCM

ALBACETE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado la necesidad de que el futuro Marco Financiero Plurianual garantice un presupuesto suficiente para la Política Agraria Común (PAC), que debe ir acompañada de un sistema de gobernanza y unos reglamentos que se adapten a las necesidades de agricultores y ganaderos y, también, que garantice los fondos de cohesión suficientes para atender las necesidades del medio rural.

Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en declaraciones a la prensa en la visita que ha realizado al coto arrocero de Hellín.

En este contexto, y en relación con la reunión informal celebrada ayer en Bruselas, con motivo de la Cumbre de Líderes en la que se abordó la reforma de la PAC, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha explicado que, aunque ha habido algún avance en relación al punto de partida inicial tras las presiones de todo el sector, administraciones, gobiernos nacionales y regionales, "es ahora "cuando empieza la batalla importante de las negociaciones en las que tiene que haber un compromiso e implicación máxima de los gobiernos".

Martínez Lizán ha explicado que, en el caso de España, el Consejo Consultivo del pasado martes con la participación del Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, refrendó el consenso unánime de defensa y la posición común sobre la necesidad de mantener el presupuesto dentro del Marco Financiero Plurianual, pero también una gobernanza y unos reglamentos que se amolden a las necesidades de los agricultores.

Según ha informado la Junta en nota de prensa, el consejero ha sido claro al advertir que "no se puede exigir cada vez más cumplimientos normativos restando dinero a las explotaciones porque pone en riesgo la continuidad de los cultivos y eso es algo que nunca vamos a aceptar y vamos a seguir peleando en cualquier reunión o foro en el que tengamos ocasión".

Por otro lado, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha reclamado, en línea con la posición de España y otros 15 países de la Unión Europea, que haya fondos de cohesión suficientes para atender las necesidades de los habitantes del medio rural. "Lo digo así, habitantes, no solo agricultores porque la concepción que se tiene es la de defensa del territorio que caracteriza todo el contexto europeo, y en este sentido, el mundo rural es el que garantiza la agricultura y la ganadería, pero sobre todo garantiza la alimentación de toda la población europea".