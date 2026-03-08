C-LM recoge un centenar de propuestas en Europa al dictamen sobre relevo generacional que está liderando - JCCM

TOLEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desarrollado en Bruselas, en el seno del Comité Europeo de las Regiones, un foro de diálogo con representantes del sector de la agricultura y la ganadería europea y con otras regiones de Europa. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; han liderado esta stakeholder consultation en la que recogieron casi un centenar de propuestas.

"Hemos recogido casi un centenar de propuestas en este foro europeo que hemos celebrado en Bruselas, estas propuestas se suman a las que recogimos en Valdepeñas y ahora vamos a estudiarlas para su posible incorporación al dictamen", ha explicado Caballero.

El vicepresidente segundo ha mostrado la satisfacción del Ejecutivo autonómico al comprobar el enorme interés que está suscitando este dictamen, que lidera la región, entre el sector del campo en Europa y entre otros territorios europeos, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, Caballero ha señalado que "mucho tiene que ver con la situación de crisis y la preocupación por lo que significa la garantía de alimentos al conjunto de los 450 millones de hombres y mujeres que poblamos Europa". Por este motivo, ha concluido que es evidente "que garantizar un relevo generacional en el mundo agrario es una garantía de independencia, de autonomía y de seguridad europea".

Este foro estaba orientado al diálogo con stakeholders europeos y contó con la participación de líderes como Raschad Al-Hkafaji, director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; y de representantes europeos de entidades como COPA-COGECA, ASAJA, la Asociación Europea LEADER para el Desarrollo Rural, Agricología Europea, la Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local; Via Campesina, Euromontana, Organics Europe + Youth Network y Juventud Rural Europea, entre otros. Además, intervinieron regiones de Italia, Croacia y Francia.

Este debate forma parte de los trabajos para la elaboración del dictamen sobre el relevo generacional en la agricultura y la ganadería que el Comité Europeo de las Regiones ha encargado al presidente García-Page por el liderazgo de Castilla-La Mancha en esta materia. Tras la primera exposición en la comisión NAT, que realizaron José Manuel Caballero y Julián Martínez Lizán; el foro de diálogo con más de 200 participantes en Valdepeñas y esta stakeholder consultation en Bruselas; el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa con los trabajos para la elaboración de este dictamen que será defendido en julio por el presidente García-Page.

Por otro lado, el vicepresidente segundo ha explicado que, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; y en el contexto de este dictamen; también mantuvo una reunión bilateral en Bruselas con Maria Walsh, eurodiputada miembro de la Comisión Agri y ponente de Relevo Generacional en la Agricultura en el Parlamento Europeo. En este encuentro, Walsh se interesó por el trabajo que la región desarrolla en esta materia y los buenos resultados que se están obteniendo tras la puesta en marcha de estas políticas.

UNA PAC FUERTE

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en su intervención inicial ha expuesto la necesidad de garantizar el relevo generacional en la agricultura, recordando que la Política Agraria Común nació para asegurar productividad, estabilidad de mercados y alimentos a precios razonables. En este marco, defendió que el desafío actual no es solo atraer a jóvenes, sino también ofrecer una salida digna a los agricultores de mayor edad.

Martínez Lizán ha señalado que Castilla La Mancha lidera en España la incorporación de jóvenes, y para seguir avanzando ha defendido medidas como el impulso a la innovación, la agricultura sostenible y el fortalecimiento de los programas de desarrollo rural. Todo ello, para revitalizar un sector afectado por el cambio climático, la geopolítica y las dificultades para acceder a servicios en las zonas rurales. "La agricultura, ha dicho, sigue siendo la profesión más esencial del mundo y debemos garantizar que quienes nos alimentarán en el futuro tengan hoy razones para apostar por este sector".

Posteriormente, tras escuchar a todas las personas participantes en esta sesión de trabajo, el consejero subrayó tanto la amplia participación como la calidad de las aportaciones realizadas, lo que vienen a constatar "la inquietud" existente ante el reto del relevo generacional agrario y la voluntad común de avanzar en soluciones eficaces.

En se sentido, ha asegurado que "queda claro que el relevo generacional no es únicamente una cuestión agrícola", sino un proceso que afecta a múltiples aspectos que deben ser prioritarios para garantizar el éxito de la incorporación en el medio rural. En ese sentido, se subrayó la necesidad de una "PAC fuerte" con una financiación vinculante" y una apuesta integral por el desarrollo rural que garantice oportunidades reales.

Asimismo, ha destacado la urgencia de "la eliminación drástica de la burocracia" que puede condicionar la incorporación al sector. Otro elemento del debate fue la importancia del agua como recurso fundamental para garantizar la continuidad y productividad de los cultivos, especialmente ante los efectos del cambio climático.

"En definitiva, necesitamos explotaciones sólidas, jóvenes y sobre todo modernas que tanto por la vía de la rentabilidad como por el ahorro de los costes de producción, permitan el desarrollo de la profesión más bonita que puede existir porque produce alimentos de calidad y con seguridad alimentaria para la sociedad", ha aseverado el consejero.

Por último, ha concluido asegurando que el Gobierno regional trabajará para incorporar todas las aportaciones al dictamen final, "con el objetivo de fortalecer un modelo agrario moderno, sostenible y capaz de garantizar el futuro del medio rural en Castilla La Mancha".