C-LM recoge las últimas aportaciones de las federaciones deportivas al nuevo borrador de la Ley del Deporte

Aportaciones a la Ley del Deporte. - JCCM

TOLEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión de trabajo con las federaciones deportivas de la región para presentar las principales líneas del borrador de la nueva Ley de la Actividad Física y el Deporte, recoger sus últimas aportaciones y avanzar hacia un texto consensuado antes de su aprobación definitiva.

Durante el encuentro, el consejero ha destacado que la nueva norma pretende reforzar el papel de las federaciones y adaptar el sistema deportivo regional a la realidad actual, incorporando aspectos como la salud, la inclusión, la igualdad, la tecnificación, la transparencia, la buena gobernanza y el desarrollo del medio rural, en consonancia con la Ley estatal del Deporte de 2022.

Asimismo, ha explicado que el objetivo es dotar a Castilla-La Mancha de una ley útil, que ofrezca mayor seguridad jurídica y abra nuevas oportunidades en ámbitos como la formación, la financiación, el patrocinio, la economía del deporte y el desarrollo territorial.

En este sentido, ha señalado que muchas de las propuestas trasladadas por las federaciones ya están incorporadas al borrador y que el resto será estudiado para mejorar el texto, ha informado la Junta en un comunicado.

El Gobierno regional ha agradecido el tono constructivo y la implicación de las federaciones, subrayando que su participación continuará durante el desarrollo reglamentario de la ley. El consejero ha defendido que esta nueva norma supondrá una profunda modernización del marco deportivo de Castilla-La Mancha y reforzará el papel de las federaciones como piezas esenciales del deporte organizado en la Comunidad Autónoma.