C-LM reconoce a 17 personas y entidades por su aportación "ejemplar" a la solidaridad, la inclusión y la cohesión social

Foto de familia durante la entrega de los Reconocimientos a la Iniciativa Social de C-LM. - JCCM

GUADALAJARA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido esta tarde la gala de la décima edición de los Reconocimientos a la Iniciativa Social, un acto institucional impulsado por el Gobierno regional, a través de la Consejería de Bienestar Social, que en esta ocasión ha distinguido a 17 personas y entidades por su aportación ejemplar a la solidaridad, la inclusión y la cohesión social en la región.

El evento ha reunido a representantes del Tercer Sector, del voluntariado y del ámbito comunitario, junto a autoridades regionales y provinciales, en una ceremonia celebrada en el Centro Cultural 'Don Íñigo López de Mendoza' de Mondéjar, en la provincia de Guadalajara, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que esta gala "es uno de los actos más especiales del año" para el Gobierno regional porque permite reconocer "a quienes hacen posible que la solidaridad no se quede en simples intenciones y que impacte en la vida real de las personas", en una edición que se ha celebrado bajo el lema 'Acciones con alma'.

En esta gala también han participado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; la consejera de Igualdad, Sara Simón; y el presidente de la Diputación de Guadalajara y alcalde de Mondéjar, Jose Luis Vega; entre otras autoridades.

Los Reconocimientos a la Iniciativa Social cumplen una década consolidando un espacio de refrendo público al compromiso social de Castilla-La Mancha, con casi 200 iniciativas y trayectorias reconocidas desde su creación. En esta décima edición, los galardones han sido seleccionados entre 151 candidaturas y evaluados por un proceso de selección con criterios de impacto social, trayectoria, innovación y compromiso con la igualdad y la justicia social.

García Torijano ha destacado que "el alma no se improvisa" y que se construye "con decisiones valientes, con políticas públicas estables", pero también con el trabajo diario de quienes sostienen la acción social desde la cercanía: entidades, voluntariado, tejido empresarial y comunidad.

A la vez, García Torijano ha advertido que, ante la actual inestabilidad internacional y social, "en Castilla-La Mancha no debemos y no queremos mirar para otro lado". "No lo vamos a hacer. Tenemos que pelear por un mundo mejor y eso empieza por poner pie en pared frente a los discursos de odio, a los discursos xenófobos, a los discursos racistas, a los discursos que de alguna manera generan crispación entre la sociedad", ha aseverado.

Para la consejera, "la defensa de los derechos humanos tiene que tomar una parte activa y formar parte de los discursos políticos y de la sociedad civil, porque ahora es más importante que nunca que defendamos todos estos derechos".

La elección de Mondéjar como sede de estos premios responde a la voluntad del Ejecutivo autonómico de acercarlos al territorio y reconocer el papel de los pequeños municipios como espacios de participación y cohesión social.

En este sentido, la consejera ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Mondéjar, así como a su alcalde, José Luis Vega, y ha puesto en valor el carácter de la localidad como un lugar "emprendedor y solidario", idóneo para simbolizar el espíritu de esta edición.

RECONOCIMIENTOS POR CATEGORÍAS

En total, se han entregado 14 reconocimientos en siete categorías (dos por categoría), además de tres Reconocimientos Especiales. En la categoría de Acción Social se ha reconocido a la Asociación Gitana 'Juventud de Ocaña', por más de dos décadas de trabajo educativo y social con jóvenes y familias, impulsando la inclusión y la participación comunitaria; y al párroco Juan Antonio Mínguez, por una trayectoria de atención y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad sostenida desde un compromiso humano y social constante.

En Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Gobierno regional ha distinguido a Antonio Izquierdo García, general de brigada retirado y referente en la visibilización de la ELA, por su activismo y defensa de las personas afectadas y sus familias; y a la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, por el proyecto 'Castilla-La Mancha sin techos', que promueve rutas accesibles e inclusivas para acercar la montaña a personas con movilidad reducida.

En el ámbito del Voluntariado se ha premiado al Ayuntamiento de Puebla de Valles (Guadalajara), por promover iniciativas solidarias que movilizan a toda la comunidad, como la Carrera Rupestre con fines benéficos vinculados a enfermedades raras; y al CEIP 'San Lucas y María' (Toledo), por su modelo de Comunidad de Aprendizaje, que integra voluntariado y red comunitaria para una educación participativa e inclusiva.

En la categoría de Discapacidad han sido reconocidos Pedro Solís García, por su contribución a la sensibilización social a través de proyectos audiovisuales vinculados a la discapacidad; e Insolina Martínez Pérez, impulsora del Fórum de la Discapacidad de Cuenca, por su labor de cohesión del movimiento asociativo y la defensa de derechos e igualdad de oportunidades.

En Cooperación Internacional para el Desarrollo se ha distinguido a la Fundación Pulsar, por proyectos centrados en educación, salud y empoderamiento comunitario; y a Sergio Sánchez París, por una trayectoria ligada a los derechos de las personas con discapacidad en comunidades indígenas y por su labor internacional en distintos países.

En Promoción del Tercer Sector Social, el reconocimiento ha recaído en la firma Mixer & Pack, por su alianza con Cruz Roja y su compromiso con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión; y en REAS Castilla-La Mancha, por fortalecer una red regional comprometida con la economía social y solidaria, el trabajo digno y la sostenibilidad social y ambiental.

En la categoría de Infancia y Familia se ha reconocido a Mariano Donate Delgado y David Chica Cuin, por su labor pedagógica y divulgativa en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como por su implicación como familia de acogida; y también a la Mesa Regional de Participación Infantil y Adolescente de Castilla-La Mancha, un espacio pionero que da voz a la infancia y la adolescencia en la construcción de políticas públicas.

TRES RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

Por último, en Reconocimientos Especiales, el Gobierno regional ha distinguido a Adoración Mendoza Huertas, por toda una vida dedicada al voluntariado; a la Policía Nacional, por sus carreras solidarias 'Ruta 091', que unen deporte y causa social en varias provincias de Castilla-La Mancha; y a la Comunidad 'Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca' de Hellín, por una trayectoria centenaria de servicio y acompañamiento a personas enfermas, infancia y colectivos vulnerables.

Con esta gala, el Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza el sentido público de la acción social y la cultura del reconocimiento: visibilizar a quienes, desde ámbitos muy distintos, sostienen una región más humana, más cohesionada y con mayores oportunidades para todas las personas.