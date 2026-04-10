C-LM reconoce el papel de 18 investigadores en la región reivindicando su poder para combatir el "cortoplacismo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el acto de entrega de los Premios de Investigación. - JCCM/PIEDAD LOPEZ

GUADALAJARA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado el desarrollo de la investigación y la ciencia en Castilla-La Mancha felicitando a las 18 personas reconocidas en los Premios de Investigación e Innovación regionales, resaltando su poder para combatir el cortoplacismo "lamentable" que hoy impera en la sociedad.

"Combatís el cortoplacismo", ha elogiado el mandatario regional durante el acto oficial de entrega de los premios, celebrado en la localidad alcarreña de Marchamalo, y en el que el presidente autonómico ha estado acompañado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde; el consejero de Educación, Amador Pastor, y el alcalde de la localidad, Rafael Esteban, entre otras autoridades.

García-Page ha declarado que los reconocidos son una muestra de que "la ciencia, la investigación, obligatoriamente van vinculadas a la constancia, a la tenacidad". En este sentido, ha reclamado la necesidad de "considerar los proyectos de medio y de largo plazo a salvo de cualquier tipo de eventualidad". "Si no, nos hacemos un daño inmenso como sociedad, un daño enorme", ha planteado.

Por este motivo, ha señalado su deseo de que se establezca "un compromiso" para que la inversión en investigación no se vea recortada en momentos de dificultades económicas. "Hay que estar muy vacunado para los tiempos malos", ha declarado.

Por otra parte, el presidente castellanomanchego ha defendido la necesidad de alcanzar una integración europea en el ámbito de la ciencia y la investigación, asegurando que es "esencial para el futuro de Europa".

"Europa podría ser la primera potencia en investigación e innovación en el mundo", ha asegurado García-Page. "Medios no faltan ni recursos, falta simple y llanamente concentrarlos de la manera que lo pueden concentrar los Estados Unidos" o China, ha planteado.

"En la parte que nos toca como Castilla-La Mancha, como región, dentro y humildemente dentro de un país tan grande como España, nosotros vamos a seguir en el reto de apostar cada día más en el compromiso de la investigación y de la innovación", ha añadido.

COMPARTIR CONOCIMIENTO

Por su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha ensalzado a la labor de estos investigadores, puesto que, ha afirmado, "el conocimiento crece cuando se comparte".

Al mismo tiempo, ha puesto en valor "la apuesta por la ciencia" que las administraciones plasman en las políticas de avance en el ámbito científico, una labor que no "se queda la soledad o la frialdad de un laboratorio" sino que "tiene la visión de transformar".

A lo largo de estos últimos años el Gobierno de Castilla-La Mancha y sus diferentes comunidades han puesto en marcha 240 proyectos, que están generando oportunidades a 2.000 investigadores de la región.

En concreto, ha puesto el énfasis en la labor de la mujer en la ciencia, precisando que el 44 por ciento de los proyectos están liderados por mujeres. Además, el 30 por ciento de los proyectos financiados por el Gobierno regional están teniendo anclaje en zonas de riesgo de despoblación.

"Hoy Castilla-La Mancha puede sentirse muy orgullosa de sus investigadores, de sus universidades, de sus maestros. Y este orgullo es el que nos hace celebrar estos premios porque estamos convencidos que el futuro no se espera, el futuro se investiga", ha ensalzado Pastor.

MARCHAMALO COMO ENCLAVE

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha elogiado al municipio de Marchamalo como representante de la investigación en la región, ya que "acoge el Centro Regional Apícola y también el gran proyecto del Centro Regional del Huevo".

Bellido ha subrayado, junto a la investigación, "la divulgación", frente al avance de las pseudociencias que "se empeña, a veces con enorme financiación interesada, en volvernos a oscurecer".

Además, ha reivindicado la necesidad de acabar con la brecha de género, denunciando "el efecto Matilda, que oscurece, que opaca y que ha borrado de la historia a grandes científicas que son referentes". "A pesar de los avances y de los esfuerzos, queda mucho por hacer", ha señalado el presidente de las Cortes.

También ha apuntado a la importancia del sector universitario de Castilla-La Mancha, con el crecimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha, que "gracias al empeño del Gobierno regional se ha convertido en la universidad pública más asequible de España" y de la Universidad de Alcalá, que "con este gran trabajo que con el presidente regional y con el consejero avanza un magnífico campus en la ciudad de Guadalajara".

Finalmente, ha concluido asegurando que "donde hay investigación hay esperanza" y que por ese motivo "hoy más que nunca reivindicamos la ciencia también para oponernos a la guerra, porque el mundo de mañana, si tiene que ser en paz, será porque sea un mundo de científicos y de investigadores".

En cuanto al alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha agradecido que su municipio haya sido sede de esta entrega de premios. "Un acto que habla de lo mejor que tiene esta tierra, el talento, el conocimiento y la capacidad de transformar la realidad desde la investigación y la innovación", ha señalado.

Esteban ha reivindicado el papel de las administraciones locales en la promoción de la investigación, ya que suponen "el primer escalón", con la posibilidad de "empezar a instruir sus futuros investigadores". "Marchamalo quiere estar ahí, no como espectador, sino como parte activa", ha asegurado.

PREMIADOS

Leonor Gallardo, en nombre de los premiados, del grupo IGOID, ha abogado por "formar a las nuevas generaciones y contribuir a una Castilla-La Mancha más innovadora, más justa y mejor preparada para afrontar los retos del futuro". Al Gobierno regional le ha agradecido su papel, por crear "oportunidades" y al resto de premiados les ha dicho que "la clave para tener éxito es saber en qué dirección va el mundo y procurar llegar antes que nadie".

Los premiados han sido Francisco José Quiles, Blanca Rosa Manzano, María Rosario García, María Soledad Pérez, Alfredo José Lucendo, Luis María Alegre, Justo Lobato, Elisa de las Fuentes, Mario Gutiérrez, Eva María Galán, Javier Miranzo, Antonio de Lucas, Beatriz Cabañas, el grupo FOTOAIR, Alberto Nájera, grupo IGOID, Incarlopsa, Carlos Rivera y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha recibido una mención especial el que fuera rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Vicente Saz.